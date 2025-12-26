"Vivimos con pánico", el juez del triple crimen de Florencio Varela sufrió dos robos en un mes

El juez Fernando Pinos Guevara , quien tuvo a su cargo la fase inicial de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela , fue víctima de dos robos en el último mes.

En diálogo con MDZ , el magistrado a cargo de uno de los casos más emblemáticos de este 2025 relató cómo fueron los hechos delictivos de los que fue víctima y los vinculó con la causa, la cual luego pasó al fuero federal por “la complejidad de las bandas involucradas”.

El juez Pinos Guevara situó el primer ataque el 2 de noviembre, justo cuando debía resolver las prisiones preventivas de los acusados y el destino del expediente. Esa noche regresó a su domicilio, tras una fiesta de 15, junto a su esposa, sus dos hijos menores y su suegra.

“Ponemos la camioneta en la puerta del garaje, yo bajo a abrir la puerta y en ese momento nos aparece otro vehículo en contramano, que lo cruza detrás del nuestro para que no podamos salir”, relató. Del auto descendieron cinco personas. “Tres de estas armadas con pistolas 9 milímetros”, precisó Pinos Guevara.

“Una de estas se dirige rápidamente a mí, me pone la pistola en la sien, me sacan las llaves de la casa de la mano”, recordó y agregó: “El miedo me estaba indicando que estas personas querían entrar a la casa”. A su vez, según relató, se llevaron su teléfono.

El juez señaló que los atacantes parecían concentrados en el celular: “Estaban preocupados por mi teléfono porque yo tenía la billetera y la sintieron, y no metieron la mano para llevarse la billetera”.

Cuando intentó retirar a sus hijos del vehículo, la situación se agravó. “Cuando me doy vuelta me ponen la pistola en la nuca, en ese momento pensé que me disparaban”, dijo. “Abro la puerta y ya estaban apuntando a mis hijos y a mi esposa”, añadió. Sus hijos entregaron sus teléfonos y, pese a que su esposa llevaba la cartera colgada, “no se preocuparon por robarle la cartera a ella”.

El ataque se frustró por la aparición de testigos. “Tuvimos la suerte de que venían dos autos”. Los agresores finalmente se dieron a la fuga. “El auto se va para el lado de Fuerte Apache”, indicó. Horas más tarde, la camioneta fue hallada en el barrio Ejército de los Andes, y también apareció abandonado el vehículo usado para interceptarlos. “Yo personalmente encuentro la llave de mi casa en los pasillos del barrio de Fuerte Apache”, relató.

El segundo ataque, en Nochebuena

El segundo episodio ocurrió semanas después, durante la Nochebuena. “El 24 decidimos ir a pasar las fiestas a una casa de fin de semana de la familia”, contó. Al regresar el 25, la escena fue contundente: “Al entrar a la casa vemos la casa absolutamente dada vuelta, todo, toda dada vuelta”.

Según el magistrado, los intrusos se llevaron “una consola de videojuego y algunas cosas”, pero dejaron objetos de alto valor a la vista. “Dejaron tirada en el piso una billetera con dólares, dejaron tirado un reloj de oro, una cadena de oro, dejaron tirada una cajita de seguridad portátil”, enumeró.

Por eso fue categórico: “Concluyo que esto no fue para robar nada”. Y agregó: “La idea era dejar un escenario para que yo encuentre esa situación”.

“Abrieron una urna donde tenemos la ceniza de un familiar muy querido, revolvieron las cenizas. Nadie que entró a robar una casa se preocupa por revolver cenizas de un difunto”, manifestó.

“Fue un mensaje de poder”

Para Pinos Guevara, ambos hechos están directamente vinculados con la causa del triple crimen. “Todo esto tiene una estrecha vinculación con ese expediente, hoy no puedo pensar otra cosa”, afirmó. “Claramente mis decisiones en el expediente no han sido de su agrado”, expresó.

triple crimen Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela. X

El juez interpretó los ataques como una forma de intimidación: “Entiendo que todas estas situaciones las han generado para que yo pueda ver el poder que por ahí tienen estas bandas”. Y fue contundente sobre el impacto personal: “La verdad que el amedrentamiento lo han logrado, porque la verdad que vivimos con pánico con mi familia”.

También denunció la falta histórica de protección. “Nunca tuve custodia, siempre lo pedí”, dijo. “Hace casi 15 años que soy juez, durante 8 años pedí custodia, siempre me fue negada”, lamentó. Tras los ataques, recién se dispuso una custodia provisoria: “Desde anoche pusieron una custodia”, explicó.

“La situación ha ido escalando en la violencia y ha llegado a puntos que verdaderamente resultan insostenibles para una persona de familia”, concluyó Pinos Guevara.