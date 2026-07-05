Violento festejo por la Selección argentina: atropelló a un policía, escapó y terminó detenido

Un joven de 26 años fue arrestado tras embestir a un efectivo durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Cabo Verde.

En medio de los festejos por el triunfo de la Selección, un joven atropelló a un Policía.

Un hombre de 26 años fue detenido en Aluminé, Neuquén, acusado de haber atropellado a un policía durante el operativo de seguridad montado por los festejos tras la victoria de la Selección argentina frente a Cabo Verde.

El hecho ocurrió el viernes por la noche, cuando un Volkswagen Gol rojo embistió al sargento ayudante Bernardo Troncoso en medio de la celebración. La secuencia quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales y en el que también se observa que una vecina sufrió golpes de menor gravedad.

La búsqueda del sospechoso Tras el impacto, el conductor escapó sin asistir a los heridos. Vecinos y otros efectivos auxiliaron al policía lesionado, mientras se activó un operativo para ubicar al responsable del ataque ocurrido durante los festejos.

Según informó el portal Alerta Digital, la investigación avanzó gracias a los datos aportados por vecinos. Con esa información, los efectivos encontraron el Volkswagen Gol estacionado en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida RIM 26 y Monseñor Cagliero, en Aluminé.

Al llegar al domicilio, los policías constataron que el vehículo estaba dentro del patio de la propiedad y solicitaron una orden judicial para intervenir. En el lugar realizaron una inspección del auto, tomaron fotografías y concretaron medidas periciales para reconstruir la mecánica del hecho.