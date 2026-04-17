Violento choque en Ramos Mejía: el tren Sarmiento embistió a una camioneta que cruzó con la barrera baja

Este viernes por la mañana, tuvo lugar un nuevo accidente ferroviario en el paso a nivel de Pastor Obligado , ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía , cuando una camioneta intentó cruzar las vías con la barrera baja. En consecuencia, el tren de la Línea Sarmiento embistió el vehículo, lo que provocó que sus dos ocupantes sufrieran politraumatismos.

El suceso ocurrió alrededor de las 7.05, a pocos metros de la estación Ramos Mejía . De acuerdo con lo trascendido, la formación N°3.226, que se dirigía en sentido hacia Moreno, impactó contra una Renault Kangoo que intentaba cruzar el paso a nivel.

Según los primeros reportes, el conductor de la camioneta habría ignorado la señalización activa de la barrera baja, lo que derivó en el violento choque con el tren.

El personal del SAME , que acudió rápidamente al lugar, asistió a los heridos. Bajo la dirección de la médica Vanesa Condor, ambos hombres fueron trasladados al Hospital Haedo para recibir atención médica. La gravedad de los politraumatismos sufridos por los ocupantes del vehículo aún no ha sido precisada.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia en la zona, con la intervención de personal policial y sanitario. Debido al siniestro, el servicio ferroviario del ramal Once-Moreno sufrió modificaciones. En particular, las formaciones no realizaron paradas en la estación Ramos Mejía en dirección a Moreno, lo que alteró la normal circulación de los trenes.

La investigación sobre el accidente sigue en curso para esclarecer los detalles de lo sucedido. Sin embargo, las autoridades apuntan a la imprudencia del conductor al intentar cruzar el paso a nivel con la barrera baja como la causa principal del incidente.