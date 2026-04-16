Violencia de género en Maipú: detuvieron a un hombre acusado de agredir a su expareja

La denunciante llegó en estado de shock a una dependencia policial. Tras eso, el acusado de violencia de género fue aprehendido en su domicilio.

El sospechoso tras ser detenido este jueves en Maipú por un caso de violencia de género.

Un hombre fue detenido este jueves en Maipú tras ser acusado de un episodio de violencia de género, en el que su expareja resultó con lesiones. La mujer pidió auxilio en una dependencia policial y, tras ser asistida, atraparon al presunto agresor. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

El hecho se regidstró cuando la mujer se presentó en estado de shock en la Subcomisaría Tropero Sosa. Los efectivos notaron que presentaba signos visibles de agresión y la propia mujer denunció que había sido atacada por su exnvoiaen una vivienda del barrio México.

Según relató la víctima, todo se originó en el domicilio de un familiar, donde mantuvieron una discusión que escaló a una situación de violencia física.

La detención del acusado de violencia de género Tras la denuncia, el personal policial se desplazó de inmediato al lugar señalado y, con autorización de un familiar, ingresó a la vivienda.

En ese contexto, los efectivos lograron la aprehensión del agresor, quien quedó a disposición de la Oficina Fiscal Maipú, que interviene en la causa.