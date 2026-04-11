Expediente Johana Chacón: un caso de violencia extrema que concluyó con una condena sin cuerpo y una ausencia eterna

Aunque parece imposible, si puede resolverse un caso criminal aunque no se disponga del cuerpo de la víctima. Esto ocurrió con Johana Chacón, una niña de Lavalle que desapareció en 2013 pero obtuvo Justicia luego de que se condenara al acusado de su muerte. Siendo un caso fundamental para la historia judicial de Mendoza, repasaremos sus detalles en memoria de lo que fue su corta vida.

Este trabajo de investigación fue realizado por MDZ en conjunto con el grupo Evidentia formado por María de los Ángeles Videla, María Victoria Gaviola, Martina Guadalupe Lostes y Valentina González, especialistas en criminalística y siniestrología vial, con el apoyo multimedial de Milagros Lostes.

El 4 de septiembre de 2012, Johana fue vista por última vez en las inmediaciones de la Finca Curallanca -Lavalle- al bajar del colectivo luego de su jornada de clases en la escuela Virgen del Rosario. Tres días después de ese momento, se realiza la denuncia ante la desaparición de la joven; fue caratulada como fuga de hogar, por lo que se atrasó cualquier tipo de investigación al respecto.

Los meses pasaron y Johana Chacón seguía faltando a su hogar y colegio, por lo que su directora Silvia Minoli no pudo quedarse con los brazos cruzados y comenzó a marchar pidiendo justicia junto a demás vecinos de la zona. Un año antes de este caso, ocurrió la desaparición de Soledad Olivera, mujer que los allegados no olvidaron y tampoco tardaron en relacionar con este crimen.

Gracias a la presión social y el trabajo de la directora del colegio Virgen del Rosario, se llevó a cabo la investigación por su desaparición.

Tras reiterados pedidos de datos a cambio de recompensas y múltiples rastrillajes sin resultados positivos, la justicia mendocina seguía sin rastros de Johana y de algún posible sospechoso. Sin embargo, todo cambió llegado el año 2015, donde importantes detalles confeccionarían una telaraña que sería luego la base del fin para la libertad de Mariano Luque.

Mariano Luque fue señalado por la desaparición de Soledad Olivera y luego por el caso de Johana Chacón.

Cómo murió Johana Chacón y la relación con Soledad Olivera

Anteriormente, en el año 2014, el fiscal Fernando Alcaráz comenzó una investigación profunda sobre los casos de Chacón y Olivera teniendo como principal hipótesis la trata de personas con fines sexuales. Sin embargo, la realidad estaba muy lejos de estas ideas aunque la figura de Mariano Luque siempre fue la principal sospechosa.

La ciencia del crimen Johana Chacón En un principio, la hipótesis de las dos desapariciones estaba relacionada con trata de personas. ARCHIVO MDZ

Varios meses después, en septiembre de 2015, Luque fue absuelto del caso Olivera por el beneficio de la duda a pesar de las investigaciones. Por su lado, Beatriz Chacón -hermana de Johana- tenía preparada el arma que le daría el fin al sospechoso ya que testificó por el caso de su hermana y confesó cada detalle de lo que Luque le había hecho.

De acuerdo a este importante testimonio, Mariano Luque discutió con la víctima, la estranguló con una soga, metió su cuerpo en un tacho y lo prendió fuego con combustible para luego enterrarlo. Para ese momento, el equipo forense encargado de los rastrillajes había dado con restos óseos que fueron identificados como humanos y de una persona joven, por lo que Luque pasó de ser un sospechoso a ser detenido formalmente por el caso.

LA CIENCIA DEL CRIMEN JOHANA CHACÓN-16 Mariano Luque recibió una pena unificada de 32 años por ambos casos. ARCHIVO MDZ

Los estudios genéticos no pudieron dar con el ADN de la víctima en los restos encontrados debido a que fueron expuestos a temperaturas extremas y se perdió el componente mineral básico para conseguir esa información. Aún así, la investigación obtuvo lo necesario para declarar culpable a Mariano Luque por homicidio simple respecto a los casos de Soledad Olivera y Johana Chacón. La condena fue unificada y aún cumple los 32 años de prisión recibidos.

A pesar de que la justicia mendocina dio el broche final a este caso, la desaparición total del cuerpo de Johana y la mujer que fue anteriormente sigue doliendo en cada vecino de Lavalle, el colectivo Ni una menos y todo el territorio provincial.