Video: robó una bicicleta, fue descubierto in fraganti por los vecinos y escapó corriendo
El ladrón fue interceptado por vecinos tras el robo de una bicicleta en Maipú. El hecho quedó filmado por cámaras de una empresa privada de videovigilancia.
Un malviviente fue descubierto in fraganti mientras robaba una bicicleta la mañana de este lunes en Maipú. El sujeto forcejeó con vecinos de la zona y no tuvo otro remedio que abandonar el rodado sustraído y darse a la fuga a pie. El hecho de inseguridad quedó filmado.
El frustrado robo de una bicicleta
Todo comenzó cuando personal de la empresa de videovigilancia NVS Seguridad divisó a través de una de sus cámaras de seguridad el accionar de un maleante vestido con remera celeste y gorra roja, quien caminaba por calle Padre Vásquez, cerca del cruce con Correa.
Allí, se asomó por la puerta de un comercio y luego sustrajo una bicicleta que estaba estacionada sobre la vereda, con la que se dio a la fuga por Correa. Esa situación fue advertida por residentes de la zona y transeúntes, quienes salieron en persecución del autor del robo.
A los pocos metros, el ladrón fue interceptado y se produjo un forcejeo con los vecinos, que evitaron que se llevara la bicicleta. Al verse superado en número, el malviviente no tuvo otra opción más que abandonar el rodado y escapar corriendo.