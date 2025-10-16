Video impactante: así opera "la banda del auto rojo" que atropella a sus víctimas para robar en Laferrere

Una cámara de seguridad registró el brutal ataque de una banda que utiliza un auto rojo para atropellar peatones y luego asaltarlos en Laferrere.

Un violento episodio de inseguridad conmociona a La Matanza. Durante la madrugada del miércoles, un joven fue atropellado desde atrás por un auto rojo mientras caminaba hacia la parada de colectivos en el barrio La Juanita, de Gregorio de Laferrere. El ataque, protagonizado por un grupo de delincuentes que luego lo golpearon y le robaron, fue captado por las cámaras de seguridad de la zona.

Así quedó registrado el modus operandi La Banda Del Auto Rojo En las imágenes se observa cómo el vehículo acelera y embiste por la espalda al joven, identificado como Brian, quien fue lanzado por el aire y cayó sobre la vereda golpeándose la cabeza y la pierna izquierda. De inmediato, cuatro ladrones descendieron del automóvil, lo agredieron y le robaron sus pertenencias.

“Me estaba yendo a trabajar, fue todo muy rápido. El coche me tocó de atrás, me levantó y caí en la vereda”, contó Brian en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece). Aseguró que los asaltantes “estaban armados” y que, por miedo, evitó mirarlos: “Pensé que me iban a pegar un tiro”.

Según detalló Brian, los delincuentes se llevaron su celular, billetera, mochila, gorra y zapatillas, y luego escaparon a toda velocidad en el mismo vehículo.