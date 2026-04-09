Video: captaron a la mamá de Ángel dejando su casa y subiéndose a un taxi mientras realizaban el velorio

En medio de la conmoción por la muerte de Ángel, un video muestra a su mamá saliendo de su casa con su pareja mientras se realizaba el velorio.

En medio de las duras declaraciones del padre de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, y de su madrastra, en el velorio del pequeño, un vecino grabó a la mamá del menor cuando se subía a un taxi junto a su pareja y el hijo de ambos, mientras se realizaba el velatorio. La mujer fue señalada y acusada de presunto maltrato.

El video de la mamá de Ángel Las imágenes registradas por un vecino muestran a la mujer con bolsos, abordando el vehículo frente a la vivienda donde residía junto a Ángel. Hasta el momento, no trascendió hacia dónde se dirigían.

Mamá Ángel TN Más allá de su ausencia en el velatorio de su hijo, el medio local ADN Sur informó que una de las razones por las que la mujer y su pareja se habrían retirado sería evitar posibles represalias, en medio de las acusaciones de maltrato. Según la autopsia, el nene falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio y presentaba lesiones internas en la zona de la cabeza.

Mientras tanto, vecinos, amigos y familiares del pequeño se reunieron para despedirlo en el Cementerio Oeste de la ciudad. El velatorio había comenzado el miércoles por la noche y se extendió hasta el mediodía del jueves. Además, se anunció la organización de una marcha en reclamo de justicia por la muerte de Ángel.