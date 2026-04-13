Vendía un cuatriciclo por Facebook y terminó siendo víctima de un asalto junto a toda su familia

Un hombre fue engañado a través de las redes sociales y terminó siendo víctima de un asalto a mano armado el domingo en Las Heras . La víctima, de 58 años, vendía un cuatriciclo por Facebook y fue citado por un presunto comprador, que le terminó robando ese rodado y una camioneta junto a otros dos malviviente. Un sospechoso fue detenido.

Fuentes policiales revelaron que fue cerca de las 16 del citado día cuando el hombre que buscaba vender su cuatriciclo salió desde su casa de Godoy Cruz , a bordo de la Ford F-100 que le prestó su suegro, acompañado por su esposa e hijos menores de edad.

Seguidamente, se dirigió con el rodado menor en la parte trasera de la camioneta, hasta el cruce de callejón Moyano y calle Olascoaga , donde había pactado reunirse con el supuesto comprador que lo contactó a través de la plataforma Marketplace , de Facebook.

Una vez allí, encontró al sujeto y le mostró que el cuatriciclo estaba en condiones. El sospechoso probó el vehículo todo terreno y cuando regresó de dar una vuelta, aparecieron en escena otros dos individuos, uno de los cuales le apuntó a la víctima con un arma de fuego.

Acto seguido, entre los tres malvivientes amenazaron al hombre y su familia, haciéndolos bajar de la camioneta y robaron ambos rodados, con los que se dieron a la fuga en dirección a la villa Covirpol .

Posteriormente, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) tomó conocimiento de que la Ford F-100 sustraída se encontraba en el interior del mencionado asentamiento, por lo que ingresaron con dos movilidades y encontraron la camioneta en uno de los pasillos, junto a dos sujetos.

La caída de un sospechoso

En ese instante, los individuos salieron corriendo y uno fue interceptado en el patio interno de un domicilio, logrando su aprehensión. En paralelo, también se incautó la camioneta robada, agregaron las fuentes del procedimiento.

Así las cosas, el sospechoso, identificado como Matías Sotero Segundo Sánchez Sánchez (23), quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.