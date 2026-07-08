Una tía de Loan apuntó contra Antonio Benítez: "Después de que le dio una naranja, el nene salió corriendo"

La búsqueda de respuestas por la desaparición de Loan Peña sumó este miércoles un nuevo testimonio en el juicio oral que se desarrolla en Corrientes. Lidia Noguera, tía del niño, declaró ante el Tribunal Oral Federal y reconstruyó la conversación que aseguró haber mantenido con Camila Núñez, prima del menor, apenas comenzaron las primeras horas de incertidumbre tras su desaparición.

Según relató la testigo, Camila le contó que el grupo había ido hasta la tapera Caballero para buscar naranjas. En ese contexto, Antonio Benítez le habría entregado a Loan una naranja pelada y otra sin pelar. " Loan salió corriendo por otro camino hacia la casa de su abuela Catalina ", declaró Noguera al recordar las palabras que le transmitió la joven.

Durante su declaración, Noguera precisó que, de acuerdo con lo que le dijo Camila, en el naranjal se encontraban Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y los chicos que habían participado de la recorrida.

Sin embargo, aclaró que la joven nunca le manifestó que Benítez hubiera tenido alguna participación en la desaparición del niño. Su testimonio se limitó a describir la secuencia de hechos previa a que se perdiera el rastro de Loan.

La mujer también recordó un detalle que le llamó la atención durante las primeras horas de la búsqueda. Según declaró ante el tribunal, se cruzó con Benítez y observó que estaba sin remera. "Benítez estaba en cuero", sostuvo durante la audiencia.

Qué dijo sobre el hallazgo del botín de Loan

En otro tramo de su exposición, Noguera se refirió al hallazgo de uno de los botines de Loan. Explicó que tomó conocimiento de la noticia a través de publicaciones en redes sociales y que, inmediatamente, se comunicó con su hermana, quien la puso en contacto con Laudelina Peña.

De acuerdo con su relato, Laudelina le explicó que el calzado había sido encontrado en una zona con barro y le indicó el lugar donde apareció. La respuesta despertó dudas en la testigo.

"Le dije que era raro porque nosotros habíamos pasado por ese lugar a la mañana y no vimos nada. Ella me respondió que estaba enterrado en el barro", declaró Noguera ante los jueces.

La audiencia de este miércoles marcó el cierre de la primera etapa del debate oral que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes. El proceso judicial busca determinar las responsabilidades de los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, desaparecido el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Tras el receso por la feria judicial, el juicio continuará el próximo 28 de julio a las 9.30 con la décima audiencia.