Una mujer dio a luz en su casa de Maipú con ayuda de la policía

Efectivos de la Unidad Especializada de Patrullaje Maipú (UEP) asistieron a una mujer en un parto domiciliario en Maipú sobre la madrugada de este miércoles.

La madre, junto a su hija recién nacida, en la ambulancia luego del parto domiciliario en Maipú.

Cuando una mujer de 27 años rompió bolsa repentinamente durante la madrugada de este miércoles en su casa de Maipú, efectivos policiales debieron asistirla en un parto domiciliario. Siguiendo las instrucciones dadas por la línea de emergencias 911, se logró preservar la salud de la recién nacida y su madre.

Los efectivos de la Unidad Especializada de Patrullaje Maipú (UEP) acudieron al domicilio sobre las 4.15 tras ser alertados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Allí, la mujer embarazada manifestó un intenso dolor y la ruptura de bolsa.

Parto y traslado al hospital En ese momento se procedió con las tareas de parto, siendo fundamentales las indicaciones proporcionadas por operadores de 911 para realizar la ligadura del cordón umbilical.