Una jubilada de 89 años fue asesinada en su casa y detuvieron a un vecino: el insólito botín

El jueves, Luisa Vicenta Caporalini (89) fue asesinada en su casa durante un robo. Qué se llevó el atacante.

Un nuevo crimen mantiene en vilo a los vecinos de Longchamps. Luisa Vicenta Caporalini (89) fue asesinada en su casa durante un robo. El principal sospechoso del asesinato es un vecino de la víctima, quien, en las últimas horas, fue detenido por la Policía.

El terrible hecho ocurrió el jueves, en una vivienda ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown. Allí, la jubilada de 89 años fue hallada sin vida. Según trascendió, tras el crimen, el atacante se llevó cuatro pollos, algunos cortes de carne y un teléfono celular.

Horas después, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento, los efectivos hallaron en el freezer del hombre los alimentos que habían sido robados de la casa de Caporalini. A su vez, recuperaron su celular.

En estos momentos, la investigación se encuentra a cargo de la fiscalía de turno de Lomas de Zamora. La causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.