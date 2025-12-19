Relatos salvajes: un motociclista casi se agarra a las trompadas con un conductor en plena autopista

Un motociclista y un conductor de un auto intercambiaron insultos y agresiones mientras circulaban por la autopista.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en plena Autopista Buenos Aires-La Plata, donde un motociclista insultó y casi se agarró a las trompadas con el conductor de un auto. Otro motociclista registró la secuencia, la cual pudo haber terminado en tragedia dada la imprudencia de las acciones de ambos conductores.

Mirá la pelea entre el motociclista y el conductor de un auto en plena autopista Un motociclista casi se agarra a las trompadas con un conductor en plena autopsia En el video se observa al conductor y al motociclista intercambiando insultos y agresiones mientras circulaban por la autopista, realizando maniobras prohibidas, circulando por la banquina y haciendo detenciones imprudentes.

“Tomatela o te emboco devuelta”, se le escucha decir al motociclista. “Arranca porque te hago mierda”, continuó. Mientras discutían en la banquina, los demás autos les pasaban a pocos metros. “Te van a pasar por arriba hermano, estás re loco”, expresó el motociclista que registró la secuencia.

Las consecuencia del violento episodio Tras la viralización del hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de las licencias de conducir de ambos conductores.