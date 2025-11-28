Un grupo de ladrones entró a robar a la casa del exfutbolista José Chatruc: qué se llevaron

El exjugador de Racing indicó que los delincuentes se llevaron dos medallas históricas y un regalo que le había hecho “Mostaza” Merlo.

Un grupo de ladrones entró a robar a la casa del exfutbolista José Chatruc. El asalto ocurrió el jueves por la noche en el domicilio del exjugado de Racing, ubicado en el barrio porteño de Las Cañitas. Según trascendió, los delincuentes se llevaron dos medallas históricas y un regalo que le había hecho Reinaldo “Mostaza” Merlo.

Video: Chatruc relató cómo fue el robo Un grupo de ladrones entró a robar a la casa del exfutbolista José Chatruc En redes sociales se viralizó un video que grabó el propio “Pepe” Chatruc, en el cual relató cómo fue el robo. Según indicó, los ladrones se llevaron la medalla de Racing campeón del Torneo Apertura 2001 y la de San Lorenzo, campeón de la Copa Sudamericana 2002.

Además, contó que le robaron un Rolex vintage que le había regalado su exentrenador “Mostaza” Merlo.

Quién es “Pepe” Chatruc José Chatruc es un exfutbolista argentino que se transformó en periodista deportivo. Recordado por su notable carrera como mediocampista, alcanzó la cima de su trayectoria en Racing Club, donde fue una pieza clave en el equipo campeón del Torneo Apertura 2001, rompiendo una sequía de 35 años sin títulos para la institución. También dejó su huella en San Lorenzo, con quien ganó la Copa Sudamericana en 2002.