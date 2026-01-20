Un cabo de la Policía Federal fue detenido en Villa Crespo luego de provocar una balacera y herir a un vecino

Un cabo de la Policía Federal, aparentemente alcoholizado, descendió de su auto y realizó disparos con su arma reglamentaria en la intersección de Fitz Roy y Muñecas. Uno de los tiros hirió a un vecino.

Un cabo de la Policía Federal en posible estado de ebriedad fue detenido este martes en el barrio porteño de Villa Crespo luego de bajar de su auto y efectuar varios disparos con su arma reglamentaria, hiriendo a un vecino que caminaba por la zona.

El hecho ocurrió, cerca de las 5.30 de la mañana, en la intersección de Fitz Roy y Muñecas, donde testigos alertaron a la Policía tras escuchar detonaciones. Según las primeras informaciones, el agresor es efectivo de la Policía Federal Argentina, quien descendió de su vehículo alcoholizado y comenzó a disparar sin mediar palabra.

Según testigos del hecho, el efectivo habría realizado al menos 10 disparos, causando pánico en la zona del conflicto.

Uno de los proyectiles impactó en un hombre que transitaba por el lugar, quien resultó herido y fue asistido por personal del SAME, quedando fuera de peligro.