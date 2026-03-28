Tunuyán: relizaban una quema para erradicar chinches y se les incendió la casa

El hecho ocurrió en Cordón del Plata y habría sido consecuencia de una fuga de gas, que provocó una explosión cuando los dueños de la vivienda realizaban una quema en el interior. Personal de Bomberos y Defensa Civil trabajó en el lugar.

Un incendio afectó a una vivienda durante la tarde de este sábado en la zona de Cordón del Plata, en Tunuyán, luego de que se produjera una explosión. Según el relato de la propietaria, el fuego se originó cuando realizaban junto a su esposo una quema dentro del inmueble para erradicar chinches.

De acuerdo al reporte oficial, cerca de las 17.45 un llamado al 911 alertó sobre un incendio en calle Los Cuatro. Al arribar al lugar, el personal policial se encontró con vecinos que intentaban sofocar las llamas en una construcción de material cocido con techos precarios de palos, caña y nylon. Una fuga de gas habría provocado una explosión que derivó en el siniestro.

Como consecuencia, la vivienda sufrió daños totales y -afortunadamente- no se registraron personas lesionadas.