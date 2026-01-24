Tres hombres fueron detenidos tras robar una pelota de rugby, un tejo y preservativos de una camioneta

Los detenidos son tres hombres que fueron advertidos por el dueño del vehículo. Le secuestraron parte del motín y quedaron aprehendidos.

Los elementos fueron secuestrados entre las pertenencias de los detenidos.

Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada de este sábado tras ser sorprendidos en el marco de un robo a una camioneta estacionada en el departamento de Godoy Cruz, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Entre los elementos robados y posteriormente recuperados se encuentra una pelota de rugby marca Gilbert, un juego de tejo playero, una gorra marca Vans, unos lentes oscuros y una caja de preservativos.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.42 en calle Paraná 99, dentro del barrio Procrear de Ciudad (intersección con Moyano). Allí, efectivos policiales acudieron luego de recibir una alerta que advertía sobre el robo a un automóvil. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a tres personas cuyas características coincidían con las aportadas por el denunciante, por lo que procedieron a su identificación y posterior aprehensión. Los detenidos tienen 55, 27 y 39 años, todos de género masculino.

Al verificar el vehículo, los efectivos constataron que presentaba daños en una de sus ventanillas.

Posteriormente, ubicaron a la víctima, un hombre de 27 años, quien manifestó el faltante de diversos elementos que se encontraban en el interior del rodado. Durante la requisa, el personal policial recuperó parte de los objetos sustraídos, los cuales fueron secuestrados como prueba.