Tras un operativo en Guaymallén, cayó el presunto autor de un homicidio cometido en Las Heras en 2025

Efectivos de la Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), detuvieron a dos hombres en Guaymallén , uno de los cuales presentaba un pedido de captura vigente por un homicidio cometido en 2025 .

El operativo tuvo lugar cerca de las 20.50 en la intersección de Urquiza y Castro, en jurisdicción de la Comisaría 44°. Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento se inició mientras el personal patrullaba la zona y detectó un vehículo rojo con dos ocupantes.

Al intentar identificarlos, los individuos se dieron a la fuga, iniciándose una persecución por calle Urquiza que terminó con ambos sospechosos aprehendidos tras un despliegue policial.

Durante la huida, el acompañante descendió del rodado e intentó escapar a pie, siendo aprehendido a pocos metros. En tanto, el conductor fue alcanzado posteriormente por los efectivos.

Al requisar el vehículo, la Policía secuestró un arma de fuego, una sustancia blanquecina compacta —de características compatibles con estupefacientes— y dinero en efectivo.

detenido1 Los detenidos tras el operativo en Guaymallén quedaron a disposición de la Justicia, junto con los elementos secuestrados. Prensa Gobierno de Mendoza

Al momento de la identificación mediante sistema biométrico, se constató que uno de los aprehendidos tenía un pedido de captura vigente desde el 18 de junio de 2025 por un homicidio. Se trata del presunto autor del disparo que terminó con la vida de Mauricio Miranda, en un hecho ocurrido en Las Heras.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, junto con los elementos secuestrados, mientras avanza la investigación.