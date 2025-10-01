Tras la detención de "Pequeño J" habló el abuelo de Brenda y Morena: "Queremos saber quién está más arriba"

Tras la detención en Perú de " Pequeño J ", señalado como el presunto autor material del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Florencio Varela , habló públicamente Antonio, abuelo de Brenda y Morena.

El joven de 20 años fue capturado junto a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio , en el marco de un operativo internacional. La noticia fue recibida con expectativa por los familiares de las víctimas, quienes desde el inicio reclaman justicia y verdad.

"Un poco de alivio trajo esta detención. Después de tantas malas, una buena. Ahora queremos ir por la otra buena que falta, que es saber la verdad y conocer realmente a los culpables", expresó Antonio en declaraciones al canal A24.

El hombre aseguró que todavía no se siente conforme con lo avanzado en la investigación: "Yo voy a estar conforme cuando se sepa la verdad. Esperemos que alguno se arrepientan".

En relación al rol del detenido, Antonio comparó la situación con un trabajo tercerizado: "Esto fue con un trabajo de contratista. Uno agarra el trabajo y otro se encarga de la mano de obra", dijo, y agregó que la familia quiere saber si "hay alguien más arriba" detrás de la ejecución de los asesinatos.

La captura de "Pequeño J" y de Ozorio se suma a las medidas judiciales en curso y abre un nuevo capítulo en la investigación del caso que conmovió a La Matanza, Florencio Varela y todo el país.