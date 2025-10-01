Tras la detención de "Pequeño J" habló el abuelo de Brenda y Morena: "Queremos saber quién está más arriba"
Antonio, abuelo de Brenda y Morena, se refirió a la detención en Perú de “Pequeño J”, el presunto autor material del asesinato de las jóvenes junto a Lara.
Tras la detención en Perú de "Pequeño J", señalado como el presunto autor material del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Florencio Varela, habló públicamente Antonio, abuelo de Brenda y Morena.
Así fue el momento de su detención el Perú
El joven de 20 años fue capturado junto a su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, en el marco de un operativo internacional. La noticia fue recibida con expectativa por los familiares de las víctimas, quienes desde el inicio reclaman justicia y verdad.
Qué dijo el abuelo de Brenda y Morena tras la detención de "Pequeño J"
"Un poco de alivio trajo esta detención. Después de tantas malas, una buena. Ahora queremos ir por la otra buena que falta, que es saber la verdad y conocer realmente a los culpables", expresó Antonio en declaraciones al canal A24.
El hombre aseguró que todavía no se siente conforme con lo avanzado en la investigación: "Yo voy a estar conforme cuando se sepa la verdad. Esperemos que alguno se arrepientan".
En relación al rol del detenido, Antonio comparó la situación con un trabajo tercerizado: "Esto fue con un trabajo de contratista. Uno agarra el trabajo y otro se encarga de la mano de obra", dijo, y agregó que la familia quiere saber si "hay alguien más arriba" detrás de la ejecución de los asesinatos.
La captura de "Pequeño J" y de Ozorio se suma a las medidas judiciales en curso y abre un nuevo capítulo en la investigación del caso que conmovió a La Matanza, Florencio Varela y todo el país.