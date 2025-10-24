"Su ausencia es una herida abierta": el dolor de una de las hijas de la jubilada desaparecida en Chubut

La pareja de jubilados desapareció hace casi dos semanas en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Aldana, una de las hijas de Juana, recurrió a sus redes sociales para hacer un pedido a la comunidad.

El personal policial continúa su intenso operativo para dar con el paradero de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que desaparecieron en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, Chubut.

En medio de la búsqueda, Aldana, una de las hijas de Juana, recurrió a sus redes sociales para realizar un pedido de ayuda a la comunidad, a los medios de comunicación y a las autoridades.

"Profunda angustia": el mensaje que publicó Aldana, la hija de Juana "Me dirijo a ustedes con el corazón en la mano, impulsada por la desesperación ante la desaparición de mi mamá, Juana Morales. Ella fue vista por última vez el jueves 9 de octubre cuando estuvimos compartiendo un momento en mi casa y desde entonces, no hay rastro de su paradero", comienza el texto que publicó en su cuenta de Facebook.

"Esta situación nos tiene a todos en profunda angustia", asegura. "A pesar de los esfuerzos de la familia y de las autoridades, el tiempo avanza y la falta de pistas claras nos consume", agrega.

"Mi mamá es una persona amable, de buen carácter y buen corazón, alguien que ama a sus nietos y a todos los suyos", cuenta la hija de Juana. "Para quienes la conocemos, su ausencia es una herida abierta que solo se cerrará con su regreso. No podemos ni queremos acostumbrarnos a que las personas se esfumen sin dejar rastro. Esto no puede quedar así", dijo.