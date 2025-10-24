"Su ausencia es una herida abierta": el dolor de una de las hijas de la jubilada desaparecida en Chubut
La pareja de jubilados desapareció hace casi dos semanas en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, Chubut.
El personal policial continúa su intenso operativo para dar con el paradero de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que desaparecieron en los Cañadones de Visser, a poco más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, Chubut.
En medio de la búsqueda, Aldana, una de las hijas de Juana, recurrió a sus redes sociales para realizar un pedido de ayuda a la comunidad, a los medios de comunicación y a las autoridades.
Te Podría Interesar
"Profunda angustia": el mensaje que publicó Aldana, la hija de Juana
"Me dirijo a ustedes con el corazón en la mano, impulsada por la desesperación ante la desaparición de mi mamá, Juana Morales. Ella fue vista por última vez el jueves 9 de octubre cuando estuvimos compartiendo un momento en mi casa y desde entonces, no hay rastro de su paradero", comienza el texto que publicó en su cuenta de Facebook.
"Esta situación nos tiene a todos en profunda angustia", asegura. "A pesar de los esfuerzos de la familia y de las autoridades, el tiempo avanza y la falta de pistas claras nos consume", agrega.
"Mi mamá es una persona amable, de buen carácter y buen corazón, alguien que ama a sus nietos y a todos los suyos", cuenta la hija de Juana. "Para quienes la conocemos, su ausencia es una herida abierta que solo se cerrará con su regreso. No podemos ni queremos acostumbrarnos a que las personas se esfumen sin dejar rastro. Esto no puede quedar así", dijo.
"Llamado desesperado a la solidaridad"
En esta línea, Aldana pidió "un llamado desesperado a la solidaridad de todos los vecinos". "Sabemos que en cada rincón de nuestra ciudad hay ojos y oídos que pueden aportar información valiosa. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, podría ser la pieza que falta en este doloroso rompecabezas", amplió.
De esta forma, solicitó que, quien tenga alguna información, se comunique " de inmediato a la comisaría de la zona o a Búsqueda de personas 297-4082600".
"Apelamos a su empatía. Hoy somos nosotros, mañana podría ser cualquiera de ustedes. Juntos, como comunidad, podemos marcar una diferencia. Agradecemos de antemano cualquier ayuda que puedan brindar", concluyó Aldana.