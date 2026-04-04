Semana Santa con delitos en Maipú: cinco detenidos, un auto robado recuperado y motos retenidas

En el inicio de Semana Santa, cinco individuos fueron detenidos en diversos operativos llevados a cabo en Maipú. También se procedió a la retención de seis motos y se recuperó un vehículo que tenía pedido de secuestro por hurto agravado.

En el inicio de Semana Santa, cinco personas fueron detenidas en Maipú tras distintos operativos policiales.

Cinco personas fueron detenidas entre el jueves y el viernes en distintos operativos policiales en Maipú, en los cuales -además- se retuvieron seis motocicletas y se recuperó un vehículo con pedido de secuestro por hurto agravado.

Uno de los hechos tuvo lugar en General Ortega, donde un hombre fue detenido por violencia de género y por incumplir una prohibición de acercamiento.

Operativo en Maipú (Semana Santa) 2 Un hombre fue detenido por violencia de género. Policía de Mendoza En paralelo, en el marco de controles de identificación, uniformados detectaron a dos personas que presentaban medidas judiciales pendientes. Ante esta situación, una fue trasladada a una sede policial, mientras que la otra -por disposición de la Justicia- quedó notificada.

Por otra parte, durante la madrugada del viernes, en callejón Moyano, la Policía detectó un vehículo sospechoso, por lo que decidió intervenir. Tras verificar los datos, los efectivos constataron que éste tenía pedido de secuestro por hurto agravado. Esta situación derivó, además del secuestro del rodado, en la detención de un hombre y una mujer.