Seguirá tras las rejas el hombre acusado por el asesinato de su padre en Guaymallén

La Justicia le dictó este viernes la prisión preventiva a Gustavo Fernando Olguín Núñez (56), quien se encuentra acusado por el asesinato de su padre , Hugo Antonio Olguín Escudero (85), ocurrido a mediados de agosto en Guaymallén . De esa forma, continuará tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra.

Fue la conjueza Natalia Didier quien hizo lugar al pedido de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo para imponerle la medida cautelar al presunto autor del parricidio . De esa forma, ratificó la teoría oficial del caso y complicó aún más la situación del sospechoso, quien se encuentra imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo , calificación que prevé como única pena la prisión perpetua.

El caso, que comenzó a investigarse como una muerte SAM (Sin Asistencia Médica), dio un giro de 180 grados luego de que las autoridades tomaran conocimiento sobre el fallecimiento de Olguín Escudero. Esto porque los legistas del Cuerpo Médico Forense ( CMF ) advirtieron que la víctima presentaba un traumatismo de cráneo con fractura.

Frente a eso, se solicitó que la Policía Científica inspeccionara con mayor profundidad la vivienda del jubilado y así se hallaron dos trozos de madera con sangre, los cuales habría utilizado el homicida para quitarle la vida a golpes a la víctima, sostiene la información judicial.

Por ese motivo, Olguín Núñez quedó comprometido como posible matador y fue detenido días después en su casa de calle Victoria , en el citado departamento, durante un allanamiento de la División Homicidios , dependiente de la Dirección de Investigaciones .

La reconstrucción del parricidio

Tras la detención de Olguín hijo y su posterior imputación, se conocieron mayores detalles sobre la reconstrucción del hecho de sangre. En ese sentido, para la fiscalía el presunto matador perpetró el crimen entre las 20 del lunes 18 y las 11 del martes 19.

En esa franja horaria, Gustavo Olguín ingresó al domicilio de su padre, localizado en calle Pedro del Castillo al 3.900 y lo atacó a golpes hasta provocarle la muerte.

Luego, se dirigió hasta la Comisaría Novena, ubicada a pocas cuadras, y denunció que había encontrado sin vida a su progenitor, con la intención de desviar la investigación y hacer pasar el caso como una muerte por causas naturales.