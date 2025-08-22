Parricidio en Guaymallén: imputaron al hombre sospechado de matar a su padre

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó la tarde de este viernes a Gustavo Fernando Olguín Núñez (56), quien hace poco más de 24 horas fue detenido como autor del asesinato de su padre , Hugo Antonio Olguín Escudero (85), ocurrido el lunes en Guaymallén .

De acuerdo con fuentes judiciales, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) acusó formalmente a Olguín hijo por el delito de homicidio agravado por el vínculo . Con esa calificación, el sospechoso arriesgará como única pena la prisión perpetua en caso de que llegue a juicio oral y público.

El parricidio había comenzado a investigarse como una muerte SAM (Sin Asistencia Médica), pero los resultados de la necropsia provocaron que la investigación diera un giro de 180 grados, ya que los legistas del Cuerpo Médico Forense ( CMF ) advirtieron que la víctima presentaba un traumatismo de cráneo con fractura.

Frente a eso, se solicitó que la Policía Científica inspeccionara con mayor profundidad la vivienda del jubilado y así se hallaron dos trozos de madera con sangre, los cuales habría utilizado el homicida para quitarle la vida a golpes a la víctima, sostiene la información judicial.

Por ese motivo, la fiscal del caso ordenó el jueves la detención de Olguín hijo, quien cayó en su casa de calle Victoria , en Guaymallén , durante un allanamiento de la División Homicidios , dependiente de la Dirección de Investigaciones .

La reconstrucción del asesinato

Tras la detención de Olguín hijo y su posterior imputación, se conocieron mayores detalles sobre la reconstrucción del hecho de sangre. En ese sentido, para la fiscalía el presunto matador perpetró el crimen entre las 20 del lunes 18 y las 11 del martes 19.

Portada Olguín Padre Hugo Olguín, la víctima. MDZ.

En esa franja horaria, Gustavo Olguín ingresó al domicilio de su padre, localizado en calle Pedro del Castillo al 3.900 y lo atacó a golpes hasta provocarle la muerte.

Luego, se dirigió hasta la Comisaría Novena, ubicada a pocas cuadras, y denunció que había encontrado sin vida a su progenitor, con la intención de desviar la investigación y hacer pasar el caso como una muerte por causas naturales.