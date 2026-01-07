Secuestran 31 kilos de cocaína escondidos en cajones de berenjenas: hay cinco detenidos

El operativo se realizó en Pichanal, Salta, durante un control de Gendarmería. La cocaína era transportada en un camión con berenjenas.

Un importante golpe al narcotráfico se concretó en la localidad de Pichanal, provincia de Salta, donde efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron más de 31 kilos de cocaína que eran transportados de manera oculta entre cajones cargados con más de mil kilos de berenjenas .

El procedimiento se desarrolló durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.320, en el marco del Plan Güemes. Personal de la Sección “Santa Rosa” y de la Sección Seguridad Vial “Orán”, pertenecientes al Escuadrón 20, detuvo la marcha de un camión para una inspección de rutina.

Durante el control, los gendarmes advirtieron irregularidades en el semirremolque y, con la asistencia del perro detector de narcóticos “Oreo”, confirmaron la posible presencia de sustancias ilícitas. Tras dar intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, el procedimiento fue trasladado a la unidad para una revisión más exhaustiva.

Cocaína entre las berenjenas Allí, y en presencia de testigos, se descargaron cajones que contenían alrededor de 1.200 kilos de berenjenas. En el interior de varios de ellos se hallaron 30 paquetes rectangulares, envueltos con cinta amarilla. Las pruebas de campo realizadas con Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 31,370 kilos.

Además del conductor del camión, fueron detenidos otros cuatro hombres que se desplazaban en un automóvil Volkswagen Gol, presuntamente vinculados a la maniobra. Por disposición judicial, se ordenó el secuestro de ambos vehículos, el decomiso de la droga, la mercadería transportada y varios teléfonos celulares.