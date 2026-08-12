Se reanuda el juicio contra Pity Álvarez: quiénes son los cinco testigos que declaran y podrían complicarlo

Cruce en el tribunal: la defensa pidió suspender el juicio por dos meses y la fiscalía la acusó de "aburrirse o dormirse"

El debate sobre la continuidad o suspensión del juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez escaló a su punto más tenso. El abogado defensor insistió de forma reiterada en que se deje sin efecto la audiencia y se disponga la realización de nuevos estudios médicos que, según estimó, "capaz lleven dos meses". Ante el estado del músico en la sala, el letrado apeló al tribunal: “Le pido que tenga la inmensa amabilidad de tener paciencia porque habré de señalar una y otra vez que mi asistido no está presente”.

Sin embargo, al tomar la palabra, el fiscal Sandro Abraldes rechazó de plano la solicitud y acusó a la defensa de intentar obstruir el proceso con planteos ya resueltos por las instancias superiores:

“Nuevamente, el señor defensor quiere obstruir el desarrollo del debate. Dormirse o aburrirse no habilita a suspender el juicio. La otra posibilidad es que al señor Pity Álvarez este juicio lo aburra”, aseveró Abraldes.

Para desmontar la supuesta desconexión cognitiva argumentada por la defensa, el fiscal recordó la intensa agenda pública reciente del cantante:

Presentaciones y shows: Remarcó que esa desconexión no se evidenció en su show en el estadio Mario Alberto Kempes ni en su recital del 1° de agosto en El Roxy.

Apariciones en medios: Citó la reciente entrevista concedida a la revista Rolling Stone y su permanente actividad en redes sociales.

Participación selectiva: "Evidentemente se trata de alguien que selectivamente elige en qué actos de la vida social participa y en qué actos no", sentenció el fiscal.

Abraldes concluyó que si el imputado no desea estar presente en la sala puede aguardar en un recinto contiguo, y pidió avanzar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Por su parte, el abogado querellante Fernando Burlando, en representación de la familia de Cristian Díaz, adhirió en su totalidad al dictamen de la fiscalía.