Se conoció la condena a Santiago Martínez de "Love is blind" por intento de femicidio: qué pena recibió

El exparticipante de “Love is Blind” fue condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio contra su expareja Emily Ceco.

La Justicia lo halló culpable de tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas.

En las últimas horas, se conoció que Santiago Martínez, exparticipante del reality “ Love is blind ”, fue condenado a prisión por el delito de tentativa de femicidio contra su expareja Emily Ceco. Cabe destacar que hace más de un año la joven había denunciado por violencia de género a su exesposo.

Este miércoles, tras una semana de juicio, Martínez fue condenado a 15 años de prisión por el delito de tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas contra Ceco.

La relación entre Ceco y Martínez El romance entre Emily y Santiago comenzó bajo el resplandor de las cámaras en 2024, durante la primera edición argentina del reality de Netflix, “Love is Blind”. La relación avanzó con rapidez y culminó en una boda televisada, consolidándolos como una de las parejas más queridas del programa.

Emilyresize2.jpg Instagram @cecoemily Sin embargo, poco después de finalizar las grabaciones, la convivencia se transformó en un calvario de control y agresiones. En febrero de 2025, Emily presentó una denuncia contra Martínez.

La denuncia contra Martínez Según su testimonio, lo que inició como manipulación psicológica escaló rápidamente a la violencia física extrema. Ceco detalló episodios de asfixia por compresión mecánica que le provocaron derrames oculares, además de constantes amenazas y una vigilancia asfixiante sobre sus comunicaciones personales, incluso con su propia familia.