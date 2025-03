Confirmaron la prisión preventiva a Santiago Martínez, expareja de Emily Ceco y esperará el juicio preso: todos los detalles

Emily Ceco llegó a Love Is Blind con el objetivo de encontrar al amor de su vida y parecía que lo había conseguido luego de ponerse en pareja con Santiago Martínez. Pero con el paso del tiempo se conoció el calvario que sufrió la joven con su novio, quien hoy está tras las rejas.

La joven semanas atrás rompió el silencio en el programa de Georgina Barbarrossa luego de que el personal policial detuvo a Martínez: "Que él esté entre las rejas me da paz y tranquilidad. Es muy difícil seguir con tu vida cuando vivís con miedo, sin saber qué puede pasar", expresó la modelo en "A la Barbarossa" (Telefe).

"Me estoy durmiendo a las tres de la mañana y me levanto temprano, duermo pocas horas. Anoche mi abogado me avisó que ya estaba detenido. Pasé vergüenza, miedo, la persona te hostiga, te psicopatea. Sentís miedo de verdad, sentís que estás sola", se expresó en aquella entrevista Emily Ceco.

La resolución de la Justicia. Foto: Instagram/ @_robertocastillo__.

En las últimas horas, Roberto Castillo, abogado de la joven, confesó que la Justicia dictó finalmente la prisión preventiva para Santiago: "El día de hoy, la jueza decretó la prisión preventiva para Santiago Martínez. Deberá esperar el juicio privado de su libertad", escribió el letrado.

Roberto Castillo también compartió el documento donde se oficializa la decisión de la jueza y luego de unos minutos, Emily reposteó este comunicado en sus redes sociales. La joven le agradeció al letrado, quien la está acompañando en todo momento en su intensa búsqueda de justicia.