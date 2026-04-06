Se conocieron nuevos detalles sobre la autopsia a Mike Dee, el rapero asesinado en Morón

La principal hipótesis que investigan es que dos personas habrían asesinado al rapero para quedarse con su casa y utilizarla como punto de venta de droga.

Mike Dee fue hallado muerto en el patio de su casa.

Un macabro hallazgo tuvo lugar la semana pasada en el partido bonaerense de Morón, donde un rapero conocido como Mike Dee fue hallado muerto en el patio de su casa. En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles de la autopsia al cuerpo de la víctima.

Qué reveló la necropsia La necropsia reveló que Roberto Alleruzzo (58), también conocido en el barrio como “Tito”, murió producto de un traumatismo encéfalo craneal grave, es decir por un golpe en el cráneo.

A su vez, según informó el medio Primer Plano Online, Tito presentaba heridas producidas en vida y otras post mortem.

La principal hipótesis del crimen Mike Dee había sido visto por última vez el martes pasado. El jueves por la tarde, la Policía encontró los restos de Mike Dee enterrado en el patio de su casa, ubicada entre las calles Ángel Pache y Avelino Palacios. Según trascendió, fue hallado en un pozo, tapado con escombros y una heladera arriba.

rapero Morón muerto X Gracias al testimonio de la esposa de la víctima y de los vecinos las autoridades comenzaron a investigar a dos personas que habrían perpetrado el ataque aparentemente para quedarse con la casa de Mike Dee y utilizarla como punto de venta de droga.