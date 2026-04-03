Se conocieron los escabrosos resultados de la autopsia al rapero Mike Dee, asesinado en Morón

Un trágico episodio mantiene en vilo a los vecinos de Morón , donde un rapero conocido como Mike Dee fue hallado muerto en el patio de su casa. En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima.

Según trascendió, la necropsia determinó que a Roberto Alleruzzo (58) , también conocido en el barrio como “Tito”, lo mataron a golpes . Esto coincide con lo que, horas atrás, había relatado uno de los amigos de Mike Dee.

“Tenía lesiones en la cabeza y un tajo en la panza ”, aseguró Fabián.

“Tito”, había sido visto por última vez el martes pasado. El jueves por la tarde, la Policía encontró los restos de Mike Dee enterrado en el patio de su casa, ubicada entre las calles Ángel Pache y Avelino Palacios. Según trascendió, fue hallado en un pozo, tapado con escombros y una heladera arriba.

Gracias al testimonio de la esposa de la víctima y de los vecinos las autoridades comenzaron a investigar a dos personas que habrían perpetrado el ataque aparentemente para quedarse con la casa de Mike Dee y utilizarla como punto de venta de droga.

rapero crimen detenido El único detenido por el crimen del rapero. X

Por lo tanto, la Policía detuvo a un sospechoso, identificado como Joel Ramses Baladán (29). A su vez, buscan intensamente a un segundo sospechoso, vecino de la víctima, quien se encuentra prófugo.

En estos momentos, la causa se encuentra en manos del fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N°5 de Morón.

Quién era Mike Dee

“Tito” fue un pionero y referente de la cultura urbana en la zona oeste del Gran Buenos Aires. A lo largo de su vida se dedicó a la música y al género hip hop, por lo que tenía un amplio grupo de fanáticos que lo seguían desde hace años con su banda 'La Bola Contraataca', con la que hizo algunas apariciones televisivas.

Video: Mike Dee junto a Susana Giménez

Tito Mike Deen Susana Gimenez (portada)

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su participación en el programa de Susana Giménez. Allí protagonizó una performance de breakdance que con el tiempo volvió a circular tras conocerse su muerte.

Mike Dee formó parte de la primera generación de raperos que sentó las bases del movimiento en el país, participando en compilados fundamentales como Nación hip hop.