Rumbo al horror: las imágenes del atacante en moto minutos antes de los disparos

Un nuevo video aportó detalles sobre los momentos previos al ataque en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe. Un video clave del sistema de monitoreo urbano captó al adolescente de 15 años circulando en una motocicleta minutos antes de ingresar a la escuela y asesinar a Ian Cabrera de 13 años.

La grabación confirmó el trayecto del joven antes del inicio del izamiento de la bandera, momento en que se desató la balacera que conmocionó a la provincia.

El ministro de Educación, José Goity , señaló que el tirador atravesaba "problemas familiares", sumándose a la información de la defensa sobre el impacto de la separación de sus padres y su estado ensimismado. El gobierno provincial decretó dos días de duelo , mientras las clases en la ciudad permanecen suspendidas.

La investigación judicial, encabezada por la Justicia de Menores, se centra ahora en determinar la procedencia del arma y la responsabilidad de los adultos a cargo de su custodia, dado que el menor es legalmente "imputable no punible" por su edad.

Los abogados de la defensa aportaron datos clave para intentar comprender el trasfondo del ataque, describiendo una personalidad compleja, y que ya se encontraba recibiendo asistencia psicológica, llegando al punto de autolesionarse.

El joven fue definido como un chico "muy callado y ensimismado". Según su padre, no se tenía conocimiento de que fuera víctima de bullying, aunque en este punto los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

También confirmaron que el menor ya se encontraba bajo tratamiento psicológico antes del episodio. Además, trascendió que habría tenido antecedentes de episodios de autolesiones.

Aunque no se reportaron conflictos graves en el hogar, los abogados señalaron que la separación de sus padres habría tenido un impacto emocional significativo en el adolescente.

Situación judicial y el origen del arma

De acuerdo a lo comentado por los letrados al canal A24, entre las próximas 48 a 72 horas se llevará a cabo la audiencia de atribución de cargos.

El objetivo de este proceso no es determinar una responsabilidad penal para una condena, sino formalizar los cargos para decidir si el régimen de retención será cerrado, semiabierto o abierto, dependiendo de la peligrosidad y las necesidades del menor.

Por otro lado, aseguraron que la Justicia santafesina abrirá una investigación paralela para determinar el origen del arma (la escopeta que habría ingresado en un estuche de guitarra). Se busca establecer cómo el joven tuvo acceso a ella y si existió negligencia por parte de adultos responsables en la custodia del armamento. La Justicia apunta a que el arma pertenecía a su abuelo.