Robo, armas y una muerte tras las rejas: el perfil del preso que murió en el régimen de aislamiento

Dentro de una celda de la Unidad 18 del Servicio Penitenciario Bonaerense se halló, este sábado, al borde de la muerte a Axel Leonel Álvarez Alsina (31) , un interno oriundo de Ensenada. La principal hipótesis sobre la muerte del preso , más conocido como "Cara de Camión" por un accidente vial que tuvo de chico, es la de un suicidio.

El macabro hallazgo ocurrió a minutos de las 17.30 de dicha fecha, donde efectivos penitenciarios dieron con Álvarez Alsina gravemente herido en la celda donde estaba siendo recluido momentáneamente por su violenta conducta en el penal ubicado dentro de límites de La Plata.

De acuerdo con fuentes policiales, Cara de Camión se habría autolesionado en un intento de terminar con su vida. Aunque se informó que fue asistido de inmediato por el personal presente y luego trasladado a la unidad sanitaria del penal, finalmente se notificó su fallecimiento pocos minutos después.

Al momento de su muerte, Álvarez Alsina se encontraba recluido en la celda N° 1 del Sector de Aislamiento de Convivencia (SAC) , área de las prisiones a donde son llevados los reclusos sancionados por faltas disciplinarias graves y por suponer un peligro para otros internos o para sí mismo.

En este sector se suele aplicar un régimen de aislamiento absoluto. Además, este tipo de confinamiento ha sido denunciado por organismos nacionales e internacionales por presuntamente contar con una falta de acceso grave a sanidad y a elementos de higiene.

Entre los entes que vienen denunciando esto se encuentran la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Comisión Provincial por la Memoria. Estos reclamos llevaron a que hace casi dos años el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata ordenara el cierre de uno de estos espacios en otro establecimiento penitenciario bonaerense, pero en este caso, para mujeres.

Los antecedentes y el perfil del fallecido

Dentro del penal, el detenido contaba con un historial de antecedentes por autolesiones reiteradas que habían requerido de intervenciones previas por parte del personal de salud y seguridad.

Al momento de su fallecimiento, se encontraba a disposición del Tribunal Oral Criminal N°4 de La Plata por una causa de robo doblemente agravado y tenencia ilegal de arma.

FotoJet - 2026-03-23T171451.018 Una de las imágenes compartidas para despedir al preso.

Tras su deceso, se activaron los protocolos de rigor para determinar las circunstancias del hecho mediante pericias médicas y la autopsia correspondiente.

Si bien la principal hipótesis de los investigadores apunta a un episodio de autoagresión vinculado a sus conductas preexistentes, la Justicia mantiene abiertas todas las líneas de investigación hasta contar con los resultados forenses.

Las despedidas en las redes

Los allegados a Cara de Camión usaron las redes sociales para despedirlo y para pedir dinero con el objetivo de velarlo.

"Con mucho dolor queremos contarles que estamos atravesando un momento muy difícil por la pérdida de Axel Leonel Alvarez", así comenzó un mensaje repetido por varias cuentas de gente presuntamente cercana al fallecido. En este mismo se pidió la colaboración de la gente para llegar al monto de un millón de pesos, para cubrir los gastos del velorio.

image El mensaje con el que presuntos allegados al fallecido piden dinero para el velorio.

El pedido de la familia de Álvarez Alsina despertó un gran rechazo en los comentarios de algunas de estas publicaciones. Lo que desató un debate e insultos en este espacio.

Fuera de este pedido, otros allegados se pronunciaron simplemente para compartir su dolor y despedir al fallecido: "Por siempre en nuestros corazones, compadre, los que te amamos: familia, mujer e hijos. ¡En algún lugarcito allá en el cielo encuentres la gloria y la paz! Axel Leonel Álvarez", dictó otro mensaje.