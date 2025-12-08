Rescataron a los turistas australianos y a otros tres andinistas perdidos en alta montaña

Las cinco personas extraviadas este domingo en alta montaña fueron rescatados. Se necesitó la ayuda de dos helicópteros de rescate en uno de los casos.

Se desplegaron dos helicópteros en la zona, uno del Ejército Argentino y otro de la Policía de Mendoza.

Durante la jornada de este domingo se informó del extravío de cinco personas, dos turistas australianos y otros tres andinistas, quienes finalmente fueron rescatados este lunes por el personal de distintos entes. La asistencia para el grupo de tres necesitó el uso de dos helicópteros que los recogió por la zona del Cerro Punta Negra.

Como fueron los casos de personas perdidas y su rescate Entre el medio día y la tarde de dicha fecha los reportes de gente pérdida en la alta montaña se hicieron públicos y encendieron todas las alarmas. El primero fue el caso de dos turistas que cruzaban la cordillera por el Portillo de Piuquenes rumbo a Chile.

Identificados como Katie Flower y Ben Warrick, los sujetos oriundos de Australia realizaban el cruce hacia Chile con destino a la Tenencia San Gabriel. La notificación llegó a Defensa Civil desde la Oficina de Seguridad Aeronáutica, que registró la emisión del dispositivo de emergencia.

Para este caso, se movilizaron efectivos del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 28 de Gendarmería con base en Tunuyán. Estos divisaron a la pareja mientras se movilizaban en helicóptero, donde se informó que estaban bien y continuarán su camino al vecino país.

El vehículo aéreo fue desplegado principalmente para rescatar a los otros tres extraviados, quienes fueron identificados como dos soldados voluntarios y un civil. Su perdida fue notificada después del primer caso, y desde el primer momento también trabajó el Grupo Especializado, junto con la Sección Aviación de Ejército Argentino, quienes brindaron el uso del helicóptero, al que luego se sumó otro de la Policía de Mendoza.