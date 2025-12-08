El video que complica al policía: el instante en que balea al joven que murió en Morón

Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el policía baleó y mató a un joven en Morón.

Tras el hecho que se vivió este fin de semana en Morón, donde primero un policía atropelló a un joven y huyó, y luego asesinó a un familiar de la víctima que lo reconoció, se difundió el video de las cámaras de seguridad donde se puede observar el momento en que Juan Manuel De Vita, un chico de 19 años, es baleado por el oficial.

En estas imágenes, si bien no se puede observar a Carlos Javier Pelazo, el miembro de la Policía de la Ciudad que efectuó los disparos, se puede ver a un grupo de gente que comienza a correr desesperadamente ante los disparos, entre ellos a De Vita, junto a los fogonazos del arma.

El momento de tensión ocurrió frente a la Comisaría N°4, donde Pelazo había vuelto para entregarse luego de atropellar con su auto a José Luis Zárate, primo del joven que murió y que actualmente sigue internado.

El momento de los disparos y el segundo intento de fuga del policía Según informaron, el oficial circulaba a bordo de su vehículo particular, un Renault Sandero, cuando atropelló a Zárate, que circulaba en su motocicleta. Horas más tarde, el acusado se presentó en dicha comisaría para entregarse, pero se topó con la presencia de vecinos y familiares del chico, que lo reconocieron.

Video joven baleado Morón Allí se generó un momento de discusiones, con personas que increparon al oficial, que nuevamente intentó fugarse pero fue perseguido por la víctima. En ese momento, Pelazo sacó su arma y efectuó algunos disparos, como se puede ver en el video, donde uno de ellos impactó en Juan Manuel De Vita, que murió en el lugar.