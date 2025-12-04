Conmoción en Santa Fe: hallaron muerto al policía que cayó al río Paraná tras un accidente con su lancha

El cuerpo del policía Gustavo Fabián Ibarra , quien había desaparecido el 22 de octubre tras un accidente náutico en el río Paraná , fue hallado el miércoles 3 de diciembre por un pescador frente a la localidad de Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe .

La víctima, de 39 años, había sido visto por última vez cuando su lancha sufrió un accidente en aguas del Paraná a fines de octubre. Desde ese momento, personal de la Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda que se extendió durante varias semanas.

Sin embargo, el hallazgo del cuerpo se produjo finalmente por la intervención de un pescador, que avistó el cadáver flotando en una zona del río conocida como el Banquito de los Rodríguez, a la altura del kilómetro 438.

El testigo alertó de inmediato a las autoridades, quienes se trasladaron al lugar y, con autorización del fiscal federal de San Lorenzo, Agustín Mori, procedieron a recuperar el cuerpo y trasladarlo a la morgue judicial de Rosario, donde se inició el proceso de identificación.

Dada la descomposición avanzada del cadáver, los primeros intentos de reconocimiento se vieron dificultados. No obstante, los peritos contaron con datos aportados por los familiares y con características físicas coincidentes que permitieron avanzar en la identificación: edad, contextura física, ausencia de tatuajes y perforaciones, y una cicatriz ubicada en la pierna izquierda. Posteriormente, los análisis dactiloscópicos permitieron confirmar la identidad de manera definitiva.

Quién era Gustavo Fabián Ibarra

Gustavo Fabián Ibarra había nacido en Rosario y se había desempeñado como subcomisario de la Policía de Santa Fe. Al momento de su desaparición, no se encontraba en funciones, ya que pesaba sobre él una condena a dos años de prisión en suspenso, dictada en el marco de un juicio abreviado. Según información publicada por El Litoral, esta condena fue resultado de una causa iniciada tras su detención en la localidad bonaerense de Villa Gesell.

En ese episodio, Ibarra había sido arrestado por la tenencia ilegal de un arma de fuego calibre 9 milímetros y por portar una importante suma de dinero en efectivo junto con cheques. Posteriormente, recuperó la libertad tras alcanzar un acuerdo judicial. Como parte de ese convenio, recibió una pena condicional, lo que le permitió no quedar detenido de manera efectiva.