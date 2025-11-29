El cantante Axel expresó su dolor por la muerte de fans en el accidente tras su show

El cantante Axel hizo público su profundo pesar tras el trágico accidente ocurrido luego de su concierto en Melincué, en el sur de Santa Fe , donde un grupo de seguidoras perdió la vida al regresar a casa. El artista compartió un mensaje desgarrador en su cuenta de Instagram, donde confesó que la noticia lo dejó “con el corazón completamente roto”.

“Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual”, comenzó su posteo. Recordó que en los recitales masivos concurre público de distintas provincias y que muchos emprenden largos viajes de vuelta, lo que aumenta los riesgos en la ruta.

Axel relató que cuatro mujeres que habían estado presentes en el show sufrieron un siniestro vial en la madrugada. Varias de ellas formaban parte de sus Fan Clubs y lo habían acompañado durante años en diferentes conciertos. Incluso mencionó a Claudia Patricia Risso, con quien se había tomado una foto apenas unas horas antes, en el recital gratuito brindado en Rosario.

“Me siento sumamente triste por lo sucedido”, expresó, enviando sus condolencias a familiares, amigos y allegados de las víctimas. “No existen palabras que alivien algo así. Les envío mi sincero abrazo, mi respeto y mi acompañamiento, aunque sea desde la distancia”. También agradeció “cada abrazo, cada cartel, cada gesto” que esas seguidoras habían tenido con él a lo largo del tiempo y aseguró que la luz de cada una de ellas “seguirá viva” en su memoria.

La tragedia ocurrió el viernes por la noche en la ruta provincial 90, donde cinco personas murieron en un choque frontal que involucró a tres vehículos.

588973984_18549082789024587_5123888573399739682_n

Según los Bomberos Voluntarios de Alcorta y la Policía de Seguridad Vial, un hombre identificado como Pellegrini, de 49 años, impactó de frente contra el auto en el que viajaban las cuatro mujeres oriundas de Máximo Paz, que volvían del show gratuito de Axel en Melincué. Detrás de ellos circulaba una camioneta con dos hombres que resultaron ilesos.

La violencia del impacto dejó ambos vehículos completamente destruidos, lo que obligó a un operativo de rescate delicado y prolongado. La ruta permaneció cortada durante más de seis horas para permitir la extracción de los cuerpos y el retiro de los autos destrozados.

588641831_18549082798024587_7902721641412914146_n

Las víctimas

Las cuatro mujeres fallecidas fueron identificadas como Nancy Gloria Albarracín (63), Nanci Marcela Beliera (58), Marisa Grimi (58) y Claudia Patricia Risso (56). Dos de ellas eran docentes de la región. Albarracín llegó a ser trasladada con vida al Hospital Samco de Alcorta, pero murió poco después. El conductor del otro vehículo, Pellegrini, también perdió la vida y era un mecánico muy conocido en la zona.

La noticia causó una profunda conmoción en Santa Fe y entre los seguidores del artista, que acompañaron a Axel con mensajes de apoyo en medio de un dolor que él mismo definió como “imposible de explicar”.