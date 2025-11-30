Hallazgo en el mundo del arte: Un dibujo inédito de Miguel Ángel sale a la luz

La casa de subastas Christie's ha anunciado el descubrimiento de un dibujo inédito de Miguel Ángel , creado como boceto para la figura de la Sibila Libia en el techo de la Capilla Sixtina . Este hallazgo es significativo, ya que se trata de uno de los pocos dibujos del artista que se conservan y el primero no registrado para la Capilla Sixtina que llega al mercado.

El techo de la Capilla Sixtina es uno de los ejemplos más destacados del arte renacentista italiano. La obra, realizada por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, representa escenas del libro del Génesis y está rodeada de figuras de profetas y sibilas. Las sibilas son figuras de la mitología griega y romana que se creía que poseían el don de la profecía. En el techo de la Capilla Sixtina , Miguel Ángel representó a siete profetas y cinco sibilas, entre ellas la Sibila Libia.

La Capilla Sixtina fue construida entre 1477 y 1483 por orden del papa Sixto IV, y su arquitectura es un ejemplo destacado del Renacimiento italiano. Sin embargo, la decoración de la cúpula (cañón) fue realizada más de 20 años después. En 1508, el papa Julio II encargó a Miguel Ángel que pintara lo que el artista realizó entre 1508 y 1512. También pintó el Juicio Universal en el altar mayor.

Miguel Ángel trabajó en el techo de la Capilla Sixtina utilizando una técnica compleja. Comenzó haciendo dibujos preparatorios para explorar ideas y conceptos, utilizando modelos vivos. Vasari, su biógrafo, dice que para la Sibila posó un joven aprendiz de su taller. Luego creó dibujos a escala de las figuras y escenas que iba a pintar que posteriormente pasaba a la pared todavía húmeda. Para ello usaba la técnica del espolvoreo, la misma que Raúl Soldi aplicó en la capilla de Glew.

Definido el dibujo, el artista aplica el color que el muro todavía fresco absorbe. La técnica garantiza que quinientos años después la obra se mantenga intacta.

La relación con el boceto del Museo Metropolitano de New York

Un elemento clave en la autenticación de este dibujo fue su comparación con otro estudio de Miguel Ángel para la Sibila Libia que se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La similitud en el estilo, la construcción anatómica y el trazo reveló que ambos dibujos fueron realizados por la misma mano y en el mismo momento del proceso creativo.

El estudio para la Sibila Libia del Museo de New York El estudio para la Sibila Libia del Museo de New York. Gentileza.

El dibujo y su valor

El dibujo, trabajado en tinta roja (sanguínea), mide 13,5 x 11,5 centímetros y se estima que podría venderse por entre 1,5 y 2 millones de dólares en una subasta programada para el 5 de febrero de 2026. Sin embargo, considerando los precios alcanzados por otras obras de Miguel Ángel en subastas anteriores es probable que la estimación sea conservadora y que el precio final supere, pese a su pequeño tamaño, la expectativa.

Otro dibujo de Miguel Ángel vendido en Christie’s

Un hallazgo significativo

El descubrimiento de este dibujo es un evento significativo en el mundo del arte, ya que nos permite conocer mejor el proceso creativo de Miguel Ángel y su trabajo en la Capilla Sixtina. Es, además, un logro para Christie’s que a partir de una fotografía realizó la investigación que concluyó en el hallazgo.

Otro estudio de Miguel Ángel al lápiz

Seguramente la obra terminará en un museo (árabe?) y la Capilla Sixtina que recibe más de cinco millones de visitantes por año tendrá un atractivo más para admirar al genial Michelangelo.

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

[email protected]