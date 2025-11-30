Se conoció el line up de la Fiesta Nacional de la Confluencia: Luck Ra, Angela Torres y Dillom estarán presentes

El pasado viernes 28 se llevó a cabo la inauguración de la 13° edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia , "la celebración más convocante del país". En la apertura, se conoció el line up oficial del festival de música que se realizará el 5, 6, 7 y 8 de febrero en la ciudad de Neuquén , entre ellos Luck Ra, Angela Torres, Dillom, Trueno y muchos más.

La inauguración se hizo en la Terraza de Base Food Hall, en el Alto Palermo, y contó con la presencia del intendente Mariano Gaido y el gobernador de la provincia, Rolando Figueroa. Además, los artistas que formarán parte del festival fueron anunciados por María Pasqualini, Secretaria de Jefatura de Gabinete. Por otra parte, como forma de adelanto, cantaron Tizishi, Roze y FMK.

En su 13° edición, los artistas nacionales que estarán presentes en el festival son: Angela Torres, Bersuit, Dillom, Femi, FMK, Kapanga, Karina, La Beriso, La Joaqui, Lauty Gram, Luciano Pereira, Luck Ra, Migrantes, No te va a gustar, Rombai, Roze, Tizishi, Trueno y Tuli . Además, pronto se anunciarán los artistas locales y de pre confluencia.

El festival se llevará a cabo el 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2026 en el tradicional predio de la Isla 132 del Paseo Costero frente al río Limay, en Neuquén . La ciudad ya se prepara para recibir a visitantes de todo el país durante esos cuatro días y promete una enorme fiesta para cantar y bailar con familia y amigos.

Además de los impresionantes shows musicales, se podrá disfrutar de espacios de comercialización con más de 200 emprendedores, un gran patio de comidas, juegos recreativos para los más chicos e infinidad de propuestas gratuitas para toda la familia.

Con respecto al valor de las entradas, el precio del Pase Confluencia es de $60.000 y equivale a una entrada individual para los cuatro días de la Fiesta de la Confluencia 2026. Asimismo, la entrada Family and Friends cuesta $180.000 e incluye cuatro pases para el festival, también válido para los cuatro días. Los tickets estarán disponibles próximamente en este link.

El festival de música con costo fiscal cero que convoca a más de un millón de personas

Según contaron las autoridades en la inauguración, la última edición del festival reunió a más de 1.400.000 personas, de las cuales el 40% son turistas. Esto significa que el evento es un verdadero motor económico, no solo para la ciudad, sino también para la región: "entre hotelería, gastronomía, comercio, agencias de viajes y los emprendedores, el festival significó una ganancia de 50.000 millones", aseguraron.

"La fiesta surgió en el 2013, con el deseo de tener un evento que le diera identidad a la ciudad. Nunca nos imaginamos que iba a terminar con este crecimiento tan sostenido, pero hoy es la fiesta característica de la ciudad, la espera la ciudad entera", dijo María Pasqualini en diálogo con MDZ.

Fiesta Nacional de la Confluencia II El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa.

Otro aspecto que se destacó es que la fiesta implica un costo fiscal cero, ya que la municipalidad realiza la licitación del evento a la productora Fenix Entertainment por segundo año consecutivo.

"Quienes nos visiten van a tener la oportunidad de conocer una hermosa provincia, que crece y se desarrolla. Porque venís a Neuquén a disfrutar de un evento de gran jerarquía, pero te vas a ir al sur o al norte neuquino, que es precioso, a disfrutar de una provincia que no te va a dejar de sorprender", aseguró el intendente Mariano Gaido.