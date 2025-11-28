Murieron 5 tras un show de Axel: volvían por la ruta, chocaron de frente y se desató una tragedia

Una tragedia en Santa Fe cobró la vida de cinco personas este viernes. Cuatro mujeres regresaban del show de Axel cuando un auto las impactó de frente.

Un gravísimo choque de frente ocurrió este viernes sobre la ruta provincial 90, en Santa Fe. El siniestro terminó con cinco víctimas fatales, cuatro de ellas que volvían de un show de Axel. La circulación quedó interrumpida durante más de seis horas por la complejidad del operativo para rescatar los cuerpos y remover los vehículos involucrados.

¿Cómo ocurrió la tragedia en la ruta santafesina? El hecho involucró a tres vehículos. De acuerdo a la reconstrucción de los Bomberos Voluntarios de Alcorta y la Policía de Seguridad Vial, un hombre de 49 años identificado como Pellegrini chocó de frente con un auto en el que viajaban cuatro mujeres de Máximo Paz que volvían del show gratuito de Axel en Melincué. Detrás circulaba una camioneta con dos hombres, quienes resultaron ilesos.

La potencia del golpe fue tan extrema que ambos vehículos terminaron convertidos en estructuras retorcidas e imposibles de identificar a simple vista. Los equipos de emergencia debieron ejecutar tareas de rescate muy delicadas para poder extraer los cuerpos atrapados entre los restos metálicos.

¿Quiénes fueron las víctimas del choque frontal? Las cuatro mujeres fallecidas fueron identificadas como Nancy Gloria Albarracín de 63 años, Nanci Marcela Beliera de 58 años, Marisa Grimi de 58 años y Claudia Patricia Risso de 56 años. Dos de ellas se desempeñaban como docentes en la zona.