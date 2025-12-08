Golpes por la espalda, fracturas y un prófugo: la violenta tarde en un gimnasio de Carmen de Areco
La secuencia quedó registrada por testigos del gimnasio y desató conmoción en la ciudad. El agredido sufrió lesiones graves en su rostro y el autor de la embestida aún no fue localizado.
Carmen de Areco se encuentra conmocionada tras la brutal agresión sufrida por Ale Acuña, profesor y boxeador profesional, quien fue golpeado sin previo aviso mientras entrenaba en un gimnasio de la ciudad. El hecho ocurrió el miércoles y quedó grabado por las cámaras del lugar, imágenes que ya circulan en redes y fueron incorporadas a la causa judicial.
Según reconstruyeron fuentes locales, Acuña realizaba su rutina habitual cuando un hombre identificado como P.P., vecino de la zona, se acercó por detrás y le aplicó un golpe directo al rostro. La violencia del impacto lo hizo caer sobre unas máquinas y, segundos después, el agresor volvió a empujarlo hasta dejarlo inmóvil en el piso. Testigos aseguran que incluso continuó atacándolo cuando ya estaba inconsciente.
Así fue el brutal ataque
Las consecuencias fueron graves: el profesor sufrió fracturas en el pómulo y en el maxilar derecho, lesiones que lo obligan a suspender toda actividad laboral y ponen en riesgo su trayectoria como deportista. “Le arruinó la carrera y el trabajo”, lamentó un amigo cercano al describir el impacto que tendrá la recuperación.
La familia del instructor inició una campaña urgente para cubrir gastos médicos, el traslado a San Nicolás y la intervención quirúrgica programada para este martes. Mientras tanto, el atacante no fue localizado y se desconocen las razones que lo llevaron a actuar de esa manera.
El material de las cámaras, que muestra la secuencia completa, resulta clave para la investigación y aumentó la indignación entre los vecinos, que reclaman avances rápidos en la detención del responsable.