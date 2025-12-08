Golpes por la espalda, fracturas y un prófugo: la violenta tarde en un gimnasio de Carmen de Areco

La secuencia quedó registrada por testigos del gimnasio y desató conmoción en la ciudad. El agredido sufrió lesiones graves en su rostro y el autor de la embestida aún no fue localizado.

Carmen de Areco se encuentra conmocionada tras la brutal agresión sufrida por Ale Acuña, profesor y boxeador profesional, quien fue golpeado sin previo aviso mientras entrenaba en un gimnasio de la ciudad. El hecho ocurrió el miércoles y quedó grabado por las cámaras del lugar, imágenes que ya circulan en redes y fueron incorporadas a la causa judicial.

Según reconstruyeron fuentes locales, Acuña realizaba su rutina habitual cuando un hombre identificado como P.P., vecino de la zona, se acercó por detrás y le aplicó un golpe directo al rostro. La violencia del impacto lo hizo caer sobre unas máquinas y, segundos después, el agresor volvió a empujarlo hasta dejarlo inmóvil en el piso. Testigos aseguran que incluso continuó atacándolo cuando ya estaba inconsciente.

Así fue el brutal ataque Video ataque Carmen de Areco Las consecuencias fueron graves: el profesor sufrió fracturas en el pómulo y en el maxilar derecho, lesiones que lo obligan a suspender toda actividad laboral y ponen en riesgo su trayectoria como deportista. “Le arruinó la carrera y el trabajo”, lamentó un amigo cercano al describir el impacto que tendrá la recuperación.

La familia del instructor inició una campaña urgente para cubrir gastos médicos, el traslado a San Nicolás y la intervención quirúrgica programada para este martes. Mientras tanto, el atacante no fue localizado y se desconocen las razones que lo llevaron a actuar de esa manera.