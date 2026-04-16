Requisa en la cárcel de San Felipe: secuestraron celulares, droga y dinero
El operativo se realizó en distintos sectores del penal de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza. Incautaron marihuana, cocaína y decenas de teléfonos.
Un operativo realizado en el Complejo Penitenciario San Felipe terminó con el secuestro de droga, celulares y dinero en efectivo, en el marco de controles internos para detectar elementos prohibidos.
El procedimiento se llevó adelante bajo el protocolo de la Fuerza Operativa de Requisa Móvil Antidisturbios (FORMA), un cuerpo especializado que interviene en este tipo de operativos dentro de contextos de encierro.
El detalle del secuestro en San Felipe
Durante la requisa, el personal penitenciario incautó 40 celulares, además de 331,7 gramos de marihuana y 101,3 gramos de cocaína, junto con dinero en efectivo.
Las medidas se desarrollaron en distintos sectores del establecimiento y forman parte de los controles planificados, los cuales tienen como objetivo prevenir la circulación de elementos prohibidos dentro de las unidades penales.