Renunció el abogado de Konstantin Rudnev, el ruso acusado de ser líder de la secta de Bariloche

El abogado Carlos Broitman renunció el martes a la defensa del ciudadano ruso Konstantin Rudnev , acusado de liderar una secta en Bariloche . La renuncia se dio en el marco de la investigación de delitos vinculados a la trata de personas y a la reducción a la servidumbre.

Broitman dio a conocer su renuncia, junto a su equipo de trabajo que también integra su hija, luego de denunciar haber sido víctima de amedrentamiento y de seguimiento en su domicilio ubicado en el country “El Venado”, en el partido bonaerense de Canning.

La renuncia también se conoció luego de un pedido realizado por la defensa la semana pasada. En esa presentación, Broitman solicitó el sobreseimiento y la absolución de Konstantin Rudnev por problemas de salud. Según el letrado, el detenido habría perdido cerca de 50 kilos.

No obstante, la petición fue rechazada por el juez federal Gustavo Villanueva, quien consideró que la fiscalía todavía cuenta con tiempo para continuar investigando y para reunir nuevas pruebas en el expediente. En esa línea, el magistrado sostuvo que el pedido de la defensa podía ser formulado a partir del 4 de abril, fecha prevista para que la fiscalía aporte las evidencias necesarias que, según la investigación, podrían conducir al imputado a un juicio.

Como si fuera poco, la defensa también solicitó la prisión domiciliaria para Rudnev , pero se lo negaron igualmente. Según se informó, el fiscal Fernando Arrigo consideró necesaria la permanencia de Rudnev en un penal de máxima seguridad.

Por qué está detenido Konstantin Rudnev

La defensa de Konstantin Rudnev sostiene que el acusado es inocente y busca demostrar que no existe ninguna organización coercitiva bajo su liderazgo. El ciudadano ruso quedó en la mira junto con otra decena y media de personas a partir de un episodio ocurrido en marzo del año pasado en Bariloche, cuando Elena Makarova, una joven rusa de 22 años, llegó al hospital local con un embarazo a término acompañada por dos mujeres extranjeras.

El hombre de nacionalidad rusa detenido en Bariloche Foto: X Konstantin Rudnev, el líder de la secta rusa. X

En ese entonces, las acompañantes insistían en que el niño por nacer fuera inscripto como hijo de Rudnev y no con el apellido de la madre, pese a que el presunto padre no estaba presente.

Luego de que Makarova diera a luz a un varón, Rudnev y otras 14 personas sacaron pasajes de avión para volar a San Pablo el 28 de marzo. La urgencia con la que se adquirieron los tickets fue interpretada como un intento del grupo de salir del país en poco tiempo.

Ante esa situación, la policía actuó. Algunos sospechosos fueron arrestados en el aeropuerto de Bariloche y otros en el aeroparque Jorge Newbery. En total, detuvieron a 21 sospechosos, de los cuales 19 eran mujeres. Como si fuera poco, Rudnev intentó cortarse el cuello al advertir la llegada de los oficiales.

Quién es Konstantin Rudnev

En el marco de la investigación, la Interpol aportó datos sobre el historial de Konstantin Rudnev. El hombre se graduó de Ingeniería en la ex Unión Soviética y tuvo un paso por el Ejército Rojo.

En 1989 creó Ashram Shambala, una organización definida como religioso-mística, con referencias Shaolin. La agrupación comenzó a sumar adherentes entre personas descontentas con el régimen comunista en un período de crisis política, y se expandió a 18 regiones de Rusia, incluidas Moscú y San Petersburgo.

La secta rusa que operaba en Bariloche

En esos registros se consignó que Rudnev se autodenominaba “gurú Sotidanandana” y decía ser discípulo de un sabio del Tibet. También se hacía llamar Gran Chamán Shri Dzhnan Avatar Munio y se presentaba como “el extraterrestre de Sirio”. Según lo informado, el individuo prometía a sus seguidores convertirlos en nuevos hombres de la “sexta raza”, alimentados por energía divina de origen estelar, con el poder del Universo puesto al servicio de la sanación del cuerpo y el alma.

Los antecedentes mencionaron detenciones previas en Rusia. En 1999 fue arrestado y terminó internado en un neuropsiquiátrico, del que se fugó para retomar el liderazgo de su organización, siempre según el mismo reporte. En 2005 fue detenido de nuevo en Siberia. Los investigadores rusos hallaron indicios de tratos inhumanos y reducción a la servidumbre, aunque sus seguidores se negaron a declarar en su contra.

En 2010 volvió a ser arrestado. En los allanamientos de esa etapa, la policía rusa encontró material audiovisual de rituales atribuidos a una secta y también heroína, de acuerdo con lo informado.

En agosto de 2013, el Tribunal de Novosibirsk, en el distrito federal de Siberia, condenó al líder de Ashram Shambala a 11 años de cárcel en una colonia de máxima seguridad. La sentencia se vinculó con la violación de discípulas, atentados contra el pudor y distribución de drogas ilícitas, según la información consignada.

Para entonces, se informó que Ashram Shambala había ampliado su alcance hacia el este, con reportes de actividades en la zona de los Balcanes, en la República de Montenegro, y con investigaciones vigentes por actividades atribuidas a una organización coercitiva. En ese contexto, y para evitar el escrutinio de la ley europea, Rudnev y un grupo cerrado de colaboradores, en su mayoría mujeres, viajaron lejos y se instalaron en la Patagonia.