Quiso evadir un control policial, lo atraparon y descubrieron que llevaba varias dosis de cocaína

El sujeto fue interceptado durante un control policial en Luján de Cuyo. Llevaba más de 57 gramos de cocaína, dinero y elementos de fraccionamiento.

Un hombre fue detenido este viernes con varias dosis de cocaína lista para la venta en Luján de Cuyo. El sospechoso intentó evadir un control policial, pero no logró y descubrieron que llevaba la droga, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

El procedimiento tuvo lugar en medio de las maniobras preventivas realizadas por efectivos del Cuerpo Motorizado de Prevención (Cumot), dependiente de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), quienes detectaron a un individuo que trató de escapar frente a la presencia de los uniformados.

Tras una breve persecución, los funcionarios lograron interceptarlo y, al realizarle la requisa, le hallaron en su poder varios envoltorios con una sustancia blanquecina.

El secuestro de la droga y elementos vinculados al narcomenudeo Frente a eso, le dieron intervención a personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), que le practicó el test correspondiente y confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 57 gramos.

Además de la droga, al hombre también le secuestraron una balanza de precisión, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa, lo que refuerza la hipótesis de una posible actividad de comercialización de estupefacientes en pequeñas dosis.