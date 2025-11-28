Quién es Anahí, la tiktoker que agredieron "por linda" en Tropitango Bailable

Una tiktoker de 18 años fue víctima de una brutal golpiza a la salida del boliche Tropitango Bailable , ubicado en General Pacheco, donde diez personas la rodearon y la atacaron de forma salvaje. El hecho ocurrió el 24 de noviembre y fue registrado en video por un testigo, lo que permitió documentar la violencia del episodio.

Anahí es una influencer que vive en Pilar y tiene una importante presencia en redes sociales, sumando entre su cuenta de Instagram y TikTok casi 700 mil seguidores . Sus publicaciones muestran que es amante de las motos, hincha de Boca Juniors y trabaja en una estación de servicio. La joven ya realizó la denuncia formal ante las autoridades y exigió la detención de los agresores.

Según relató la propia víctima en diálogo con Mediodía Noticias, la agresión fue perpetrada por al menos ocho mujeres y dos hombres a los que no conocía. "Quiero que vayan presos porque me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron", aseguró Anahí.

En un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, la joven detalló: "Me pegaron entre 8 chicas y 2 hombres (no los conozco) a la salida del Tropitango en General Pacheco el 24 de noviembre. Me golpearon, me patearon, me escupieron y me dejaron desmayada". Además, agregó que "me defendí como pude, pero eran demasiados. Me estuvieron pegando durante media hora, no me dejaban tranquila".

La influencer explicó en la entrevista que el ataque comenzó cuando salió del establecimiento. "Desde que salí (del boliche), me estaban diciendo cosas estas chicas. Me decían que yo me hacía la tiktoker, la influencer, que me hacía la linda ", relató. Las imágenes registradas muestran cómo fue rodeada por una patota que le impidió defenderse y evitó que otras personas intervinieran para ayudarla.

¿Qué lesiones sufrió Anahí?

La joven quedó con varios golpes y rasguños en la cara, brazos, piernas y espalda. Además, mostró en sus redes sociales cómo le arrancaron un mechón de pelo durante la agresión. El ataque fue tan violento que Anahí quedó desmayada en el lugar.

¿Qué dijo la tiktoker sobre Tropitango Bailable?

En su posteo de Instagram, Anahí advirtió que "esto no es un caso aislado. Hace 2 años, una chica fue apuñalada y asesinada en el mismo lugar". La joven también denunció que los agresores continúan provocándola a través de redes sociales: "Siguen publicando historias en redes sociales, provocándome y riéndose de lo que pasó. Me tiraban cosas mientras estaba golpeada en mi casa, diciendo 'más odiadas que nunca' pero acá estamos".

La influencer expresó su indignación por la impunidad con la que actuaron los atacantes: "Me duele la impunidad con la que actuaron. Me dijeron que me iban a matar y lo intentaron".

¿Cuál es la situación judicial del caso?

Anahí identificó a varias de las personas que participaron en el ataque y radicó la denuncia ante la Policía. Ahora corresponde que la Justicia investigue las responsabilidades de los agresores y decida si procede la detención de los sospechosos, tal como reclama la víctima.