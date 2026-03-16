Quién era Sean Bartel, el estadounidense que salió a caminar en Ushuaia y apareció muerto

El domingo por la tarde, la ciudad de Ushuaia se vio conmovida por la muerte de Sean Christopher Bartel , un turista de Estados Unidos que era intensamente buscado en la provincia desde el jueves pasado.

De acuerdo con lo trascendido, se desconocía la ubicación del turista desde el jueves pasado, 12 de marzo, por lo que la Policía de Tierra del Fuego emitió un pedido de paradero.

Tras una intensa búsqueda en la zona de Ojo del Albino, el hombre fue hallado sin vida el domingo por la tarde, según informaron las autoridades.

De acuerdo con lo trascendido, Bartel era oriundo de Kentucky y trabajaba como periodista en medios de Estados Unidos. Además, era señalado como una persona vinculada a los viajes, la naturaleza y el sur argentino.

Tras conocerse el desenlace, comenzaron a multiplicarse los mensajes de pesar de colegas, conocidos y personas que habían compartido espacios laborales con él.

En una publicación en redes sociales dirigida a trabajadores de medios de Louisville, se informó que Bartel había sido hallado sin vida en Argentina, días después de haber sido buscado, y se mencionó que el hecho habría ocurrido mientras realizaba trekking.

Los sentidos mensajes de los amigos del estadounidense que falleció en Ushuaia

Los mensajes difundidos en redes trazaron un perfil ligado tanto a su trabajo periodístico como a su interés por explorar entornos naturales. Tim Black, quien indicó haber sido colega suyo en Evansville, escribió que Bartel viajaba con frecuencia por lugares de ese tipo. En su mensaje, lo describió como una persona con la que había compartido trabajo y sostuvo que el mundo es un lugar peligroso, aunque consideró que eso no debía impedir la exploración.

Sean Christopher Bartel El último registro de Sean Christopher Bartel. X

Julia Carver también publicó un mensaje tras conocerse la noticia. Allí expresó su dolor por la muerte de Bartel, destacó que seguía sus viajes por distintos lugares del mundo y lo definió como una persona interesada en ver las cosas por sí mismo. Su publicación se sumó a otras que circularon después de la confirmación del hallazgo.

Otra de las personas que manifestó pesar fue Leslie Coons. En su mensaje, señaló que estaba sin palabras ante lo ocurrido y recordó a Bartel como alguien que parecía disfrutar de la exploración y los viajes.