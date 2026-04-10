Quién era Maitena Garófalo, la adolescente de 14 años que fue encontrada sin vida

La muerte d e Maitena Garófalo puso en shock al partido bonaerense de Merlo . La adolescente de 14 años fue encontrada sin vida durante la tarde del jueves en un descampado de la localidad de Las Heras , después de haber sido buscada de forma intensa desde el miércoles.

Maitena Luz Rojas Garófalo , una estudiante de 14 años, salió de su casa en el partido bonaerense de Merlo y no volvió. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un suicidio.

La reconstrucción del caso indica que la joven fue vista por última vez cerca de las 8 del miércoles en la puerta de la escuela a la que asistía, la EES N°16. Todas las mañanas iba al colegio junto a su hermana, tres años mayor. Ese día, al llegar al establecimiento, le dijo que ingresara porque ella iba a saludar a una amiga. Sin embargo, nunca entró a clases.

Fuentes policiales confirmaron este jueves el hallazgo sin vida de Maitena Luz Rojas Garófalo (14) , la adolescente que era buscada en el partido de Merlo.

Antes de irse, Maitena dejó varias cartas en su casa. De acuerdo con las primeras observaciones, había preparado su salida con anticipación. En total, los investigadores encontraron nueve cartas de despedida en las que expresaba que “quería estar en un lugar tranquilo”.

Junto a esos escritos, también dejó su teléfono. En un papel anotó la contraseña del celular, con la intención de que pudieran acceder a su contenido después de su muerte. Además, había programado correos electrónicos para que distintos destinatarios los recibieran en una fecha determinada.

Las últimas imágenes de Maitena

Maitena Garófalo

La secuencia posterior también forma parte de la investigación. El miércoles, la adolescente salió de su casa con 40.000 pesos y la tarjeta SUBE cargada. Una cámara de seguridad registró su paso a las 8:20 sobre la calle Bicentenario, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

A partir de ese registro, los investigadores creen que, tras ausentarse de la escuela, la joven se dirigió hacia la estación de tren. La hipótesis señala que tomó una formación de la línea Sarmiento, en el ramal Merlo-Las Heras, y que así llegó al descampado donde horas más tarde fue encontrada muerta, colgada de un árbol.

Qué decían los chats que encontraron en el celular de Maitena

Otro eje de la pesquisa apunta al contenido del celular y a las comunicaciones previas. Según indicaron vecinos, la madre de la adolescente pudo desbloquear el teléfono y encontró chats y llamadas de números extranjeros que la incitaban a escaparse. De acuerdo con esos testimonios, en esas conversaciones la instigaban al suicidio y trataban esa idea como parte de intercambios cotidianos.

La familia también hizo referencia a esa situación en una publicación compartida en redes sociales. Allí sostuvo: “Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros, de países limítrofes”.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 y de la DDI de Morón. Los peritajes se centran en las cartas, los correos electrónicos programados, el recorrido que hizo la adolescente el miércoles por la mañana y las comunicaciones detectadas en el teléfono.