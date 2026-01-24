Quién era el intendente que falleció en una tragedia vial este sábado en La Pampa

Una tragedia vial conmocionó a La Pampa este sábado por la mañana. El intendente de Quehué , Nazareno Cruz Otamendi, murió en un accidente ocurrido en el kilómetro 285 de la ruta provincial 18, cuando una pieza hidráulica desprendida de un camión grúa impactó de lleno contra el vehículo en el que viajaba junto a su esposa y sus dos hijos.

El siniestro se produjo alrededor de las 5:55, cuando un sistema hidráulico perteneciente a una grúa que circulaba en sentido contrario se soltó y quedó sobre la calzada. La Fiat Strada blanca conducida por Otamendi no pudo esquivarlo: el objeto metálico golpeó con violencia el sector frontal izquierdo, provocándole al jefe comunal la pérdida inmediata del conocimiento y heridas fatales.

Según el relato de su esposa, Pamela Sieira, tras el impacto logró tomar el control del volante y desviar la camioneta hacia la banquina sur, evitando un desenlace aún mayor. “Nazareno venía manejando. Algo golpeó y perdió el conocimiento. Pude sacar el auto y llamé al 101”, declaró ante la Policía. E lla y sus hijos resultaron ilesos, aunque en estado de shock, y fueron trasladados a la posta sanitaria de Quehué.

Minutos después, un segundo vehículo —un Chevrolet Onix— también embistió la misma pieza metálica y terminó sobre la banquina norte. Su conductor relató que el fierro apareció repentinamente sobre el asfalto, sin posibilidad de maniobra. No se registraron heridos de gravedad en ese segundo impacto.

A pocos kilómetros del lugar, la policía interceptó al camión Ford Cargo que remolcaba la grúa, perteneciente a la empresa JMG Vial S.A. El chofer, que viajaba desde San Pedro hacia Casa de Piedra, declaró no haber advertido el desprendimiento del hidráulico, pieza que superaba los 40 kilos de peso y más de un metro de longitud. La fiscalía, a cargo del doctor David López, ordenó el secuestro de los vehículos y caratuló la causa como homicidio culposo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZiliottoSergio/status/2015051022519988243?s=20&partner=&hide_thread=false Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi.



Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor.



En nombre del Gobierno de La Pampa,… pic.twitter.com/n1nIOKVj4G — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) January 24, 2026

Peritajes del camión

Personal de la Agencia de Investigación Científica realizó peritajes durante varias horas, mientras el tránsito fue interrumpido en distintos accesos de rutas provinciales y nacionales. El conductor del camión quedó demorado para avanzar con las actuaciones judiciales, aunque las autoridades aclararon que no hubo intención de fuga.

Veterinario de profesión y dirigente de la Unión Cívica Radical, Otamendi había asumido la intendencia de Quehué en 2023 por Juntos por el Cambio. Era reconocido por su vínculo con el sector rural y su afición por la fotografía, además de ser hijo del jinete Rafael Otamendi.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto expresó su pesar a través de redes sociales y acompañó con condolencias a la familia y a la comunidad de Quehué, que hoy despide a su intendente en medio de un profundo dolor.