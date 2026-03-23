Quién era el hombre asesinado por cuatro patovicas en San Miguel: los avances en la investigación

Lo que debía ser una celebración familiar terminó en una tragedia en el partido de San Miguel . Alexis Oscar "Pipa" Rogers (50) había acudido este sábado al bar Sutton , para brindar por el nacimiento de su nieto. Sin embargo, tras una discusión en la puerta del local, fue reducido brutalmente por cuatro patovicas y falleció en el acto.

Según la reconstrucción basada en cámaras de seguridad, todo comenzó cuando a Rogers y sus acompañantes se les denegó el ingreso en el local bailable, ubicado dentro de la localidad de Bella Vista.

Cuando el hombre se retiraba, un comentario suyo provocó la reacción violenta de uno de los custodios, que inició el ataque con una bofetada. La situación escaló rápidamente hasta que cuatro patovicas lo inmovilizaron contra el suelo.

La principal hipótesis es que Rogers murió por asfixia mecánica , producto de la presión ejercida sobre su cuello durante la maniobra de sujeción.

La muerte de Rogers generó una ola de indignación en el ambiente artístico y técnico. "Pipa" era una figura muy respetada entre los técnicos escénicos, su rubro por muchos años.

Su labor como técnico escénico estaba muy ligada al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE). Sus compañeros lo recuerdan como un referente en tareas de escenografía, iluminación y sonido.

Además, recientemente había logrado terminar sus estudios secundarios a través del programa FinEs, un orgullo que compartía con sus allegados.

Cómo sigue la investigación

La fiscal Lorena Carpovich, de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, actuó de oficio tras analizar las grabaciones municipales y privadas que muestran el ensañamiento de los custodios.

Bajo sus órdenes, se ordenó la detención de Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50). Todos, parte del staff de seguridad del bar, enfrentan cargos por el delito de homicidio.

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Por otro lado, el municipio de San Miguel dispuso la clausura inmediata del bar. Además de la investigación por el crimen, el local quedó en la mira por presuntas irregularidades previas y denuncias de discriminación en el derecho de admisión.

La familia de la víctima, que presenció el ataque a través del hijo de 23 años de Alexis, exige que la clausura sea definitiva y que se determine el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados en la maniobra que le arrebató la vida al técnico frente a sus seres queridos.