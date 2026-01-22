Qué pasará con la madre e hijo imputados por el asesinato en Villa Hipódromo

Tras la imputación, efectuada este jueves, de una madre y su hijo por el crimen de Joaquín Isaías Morales Contreras , el joven de 17 años asesinado en Villa Hipódromo, Godoy Cruz, sus destinos se separarán mientras avanza el proceso judicial en su contra. Esto debido a que el presunto homicida es menor de edad, por lo que no será recluido en una cárcel común.

A partir del relato de testigos y de las pruebas recolectadas en el teatro del crimen, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó a ambos (se reserva su identidad para resguardar al sospechoso menor de edad) por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa y todo agravado por la participación de un menor.

Esta acusación incluye también el delito cometido en contra de los otros dos heridos de bala en el tiroteo que se desató en esta zona de Godoy Cruz.

Luego del trabajo de los pesquisas, los acusados fueron detenidos el mismo día donde tuvo lugar el hecho de sangre en su domicilio de Ville Hipódromo, a metros de donde se halló a otro menor de edad baleado por el mismo conflicto.

Desde ese momento, madre e hijo quedaron apuntados por el crimen de Morales Contreras, quien murió momentos después de llegar al Hospital Lencinas, a raíz de una herida de bala en el hemitórax derecho.

Sin embargo, las condiciones de cada uno significaron que fueran separados. Mientras la madre tiene como destino una reclusión en la cárcel de mujeres que funciona en el Complejo Almafuerte II, el adolescente sindicado va a quedar alojado en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), ex COSE.

Los posteos antes del asesinato

En sus redes sociales, la mujer imputada se mantenía activa, compartiendo fotos con sus hijos, entre otras cosas. Además, dejaba algunos mensajes dedicados a personas con las que tenía problemas.

Uno de estos fue una publicación donde amenazaba con que "ahora se van a tener que poner pechera todos".

image La publicación hecha por la mujer imputada del asesinato de Joaquín Isaías Morales Contreras.

Tiroteo y asesinato en Godoy Cruz

Durante la madrugada de este miércoles, el llamado de un familiar del fallecido a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades de la riña vecinal que terminó en el homicidio del menor.

Al llegar a la zona, los efectivos de la Comisaría 34° se encontraron, a pocas cuadras, con el joven de 16 años tendido sobre el asfalto con heridas de bala, quien fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), donde diagnosticaron un impacto de bala con entrada por el tórax izquierdo y salida en dorsal izquierdo, por lo que se lo derivó al Hospital Central.

Joaquin Morales Contreras - Portada Joaquín Isaías Morales Contreras, el joven de 17 asesinado en Villa Hipódromo.

Sin embargo, por este mismo hecho llegaron al Hospital Lencinas, un sujeto de 22 años —vecino de la zona donde ocurrió el ataque— y Morales Contreras, ambos con heridas de arma de fuego. Mientras la vida del mayor de edad se logró preservar, el joven de 17 años no tuvo la misma suerte y se constató su muerte poco después de ingresar al nosocomio.

Profesionales de la salud de este establecimiento informaron que el fallecido presentó una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho, la que terminó con su vida.

El lugar donde los efectivos hallaron al joven de 16 en estado crítico fue el cruce de las calles 1 de Mayo y Amengual, a pocas casas de la residencia de los sospechosos de perpetrar el ataque. En la llamada al 911, se describió a la policía que las víctimas ya habían tenido problemas previos con estos vecinos.