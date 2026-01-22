Imputaron a una madre y a su hijo por el asesinato del menor en Villa Hipódromo

La investigación por el asesinato de Joaquín Isaías Morales Contreras (17) ya cuenta con dos personas imputadas. Se trata de una madre y su hijo menor de edad, residentes del barrio Villa Hipódromo , donde ocurrió el hecho de sangre. Según apuntaron fuentes policiales y los vecinos de la zona, sería el joven detenido quien disparó contra la víctima.

A partir del relato de testigos y de las pruebas recolectadas en el teatro del crimen, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó este jueves a ambos por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio simple en grado de tentativa y todo agravado por la participación de un menor.

Esta acusación incluye también el delito cometido en contra de los otros dos heridos de bala en el tiroteo que se desató en esta zona de Godoy Cruz.

Durante la madrugada de este miércoles, el llamado de un familiar del fallecido a la línea de emergencias 911, alertó a las autoridades de la riña vecinal que terminó en el homicidio del menor.

Al llegar a la zona, los efectivos de la Comisaría 34° se encontraron, a pocas cuadras, con el joven de 16 años tendido sobre el asfalto con heridas de bala, quien fue atendido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), donde diagnosticaron un impacto de bala con entrada por el tórax izquierdo y salida en dorsal izquierdo, por lo que se lo derivó al Hospital Central.

Sin embargo, por este mismo hecho llegaron al Hospital Lencinas, un sujeto de 22 años —vecino de la zona donde ocurrió el ataque— y Morales Contreras, ambos con heridas de arma de fuego. Mientras la vida del mayor de edad se logró preservar, el joven de 17 años no tuvo la misma suerte y se constató su muerte poco después de ingresar al nosocomio.

Profesionales de la salud de este establecimiento informaron que el fallecido presentó una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho, la que terminó con su vida.

El lugar donde los efectivos hallaron al joven de 16 en estado crítico fue el cruce de las calles 1 de Mayo y Amengual, a pocas casas de la residencia de los sospechosos de perpetrar el ataque. En la llamada al 911, se describió a la policía que las víctimas ya habían tenido problemas previos con estos vecinos.