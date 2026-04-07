Prostitución o trata de personas: cómo operaba la red detrás del boliche de Recoleta

Detrás de la fachada de un boliche ubicado en el barrio porteño de Recoleta , la Justicia identificó algo más que un circuito de “copas” y presencia de mujeres: una organización que funcionaba como una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

El caso, que derivó en el procesamiento de nueve hombres acusados de explotar a al menos 50 mujeres, dos de ellas menores de edad, puso el foco en una pregunta central: ¿se trataba de prostitución voluntaria o de un sistema de explotación encubierto?

Uno de los puntos centrales del expediente es que la actividad no se limitaba a mujeres que asistían a un boliche para socializar con clientes. Según la investigación, existía una dinámica estructurada que incluía captación, control y una división de roles.

“Lo que se detectó es una dinámica de empresa destinada a explotar sexualmente”, explicó a MDZ una fuente cercana a la investigación.

Las mujeres eran reclutadas principalmente a través de redes sociales bajo el concepto de “presencias”. Una vez dentro, debían cumplir horarios estrictos, rotar entre mesas y fomentar el consumo de bebidas. En ese sentido, la misma fuente remarcó: “La apariencia de normalidad era parte del engaño”.

La presión económica detrás de los “pases”

Para los investigadores, uno de los elementos más contundentes fue el sistema económico que operaba dentro del boliche. Las mujeres cobraban entre $7.000 y $20.000 por noche, un monto que resultaba insuficiente para sostenerse. Esa situación generaba una presión indirecta para aceptar encuentros sexuales pagos. “El mecanismo era económico y disciplinario a la vez”, explicó la fuente.

Los llamados “pases” se acordaban dentro del boliche, pero se concretaban en hoteles cercanos. Además, las mujeres debían informar previamente y entregar parte del dinero a los organizadores.

Cómo funcionaba la coerción

A diferencia de otros casos de trata, en este caso no se detectaron encierros físicos. Sin embargo, sí identificaron múltiples mecanismos de control. Por ejemplo, había registros de ingreso, control de horarios, pérdida del pago si no cumplían las condiciones y supervisión constante dentro del local.

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“No hacen falta grilletes para que exista explotación”, señaló la fuente cercana al caso, en referencia a los mecanismos de coerción más sutiles. Ese sistema se sostenía en la necesidad económica, el control cotidiano y la asimetría de poder.

Un boliche que funcionaba como pantalla

Otro de los ejes del caso es la utilización de una estructura formal para encubrir la actividad. El boliche operaba bajo la cobertura de una sociedad comercial, con habilitación y funcionamiento aparente normal. “La apariencia de legalidad permitía sostener el negocio sin levantar sospechas”, indicaron fuentes del caso.

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Los encuentros sexuales, además, no se concretaban dentro del local, sino en hoteles cercanos, lo que contribuía a fragmentar la actividad.

Una estructura con roles definidos

La causa también dejó al descubierto que no se trataba de hechos aislados, sino de una organización con funciones específicas. Había quienes se encargaban de captar mujeres, otros de organizarlas dentro del local, algunos de controlar el cumplimiento de horarios y otros de manejar el dinero.

“Había una estructura con roles bien definidos”, explicaron. Este nivel de organización fue uno de los elementos que reforzó la hipótesis de una red de explotación y no de un esquema informal.

“La diferencia está en la libertad real. Acá había un sistema que empujaba a las mujeres a determinadas conductas”, concluyó la fuente.